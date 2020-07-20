Отрасль запускает промокампанию по возвращению российских зрителей в кинотеатры

Российские киносети, кинодистрибьюторы, продюсеры и медиахолдинги запустят промокампанию #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры. Об этом сообщают «Ведомости». Запуск кампании запланирован накануне открытия кинотеатров 1 августа, однако сайт идемвкино.рф доступен уже сейчас.

Основной посыл кампании в том, чтобы убедить зрителя, что ходить в кино безопасно. Планируется выпуск видеороликов и организация флешмобов. В онлайне компанию будут проводить Rambler Group, «Яндекс», Mail.Ru Group (включая соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и другие игроки рынка. Информационное поле вне онлайна поддержат Первый канал, каналы ВГТРК, телеканалы и радиостанции НМГ и «Газпром-медиа».

Кроме того, призывать зрителя вернуться в кино будут многочисленные звезды. Известные актеры, режиссеры, продюсеры расскажут о самом запоминающемся для них посещении кинотеатра. В роликах снимутся Данила Козловский, Рената Литвинова, Сергей Бурунов, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Ингеборга Дапкунайте, Вита Корниенко, Риналь Мухаметов,Валерий Тодоровский, Светлана Устинова, Клим Шипенко, Иван Янковский, актеры театра «Квартет И» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости