IMAX запускает «Сверхлюдей» и тестирует виртуальную реальность

В Москве состоялся очередной, уже пятый по счету, День IMAX, который снова прошел в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском». За неполный год после своего открытия площадка вышла на первое место по сборам в IMAX. Если в прошлом году главным лейтмотивом мероприятия было открытие первого лазерного кинотеатра в России, то сейчас канадская корпорация посвятила презентацию сразу нескольким ключевым для нее событиям.

В этом году компании IMAX исполняется 50 лет и так совпало, что как раз 2017-м в России (без учета СНГ) откроется юбилейный 50-й кинозал этого формата (на данный момент таковых 49). При этом представитель IMAX в СНГ Джон Шрайнер вспомнил, что, когда еще только начинал работать в нашей стране, думал, что для России хватит и десяти площадок. Но в одной Москве сейчас насчитывается 11 кинозалов IMAX, в Санкт-Петербурге – 5, в регионах – 33. Последние два открылись совсем недавно в Липецке и Самаре (оба – сети «Киномакс»).

С увеличением количества площадок растут и кассовые сборы. В 2016 году 32 релиза принесли 1,79 млрд рублей, а за первый квартал бокс-офис в формате IMAX составил 488 млн рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти пятую часть от этой суммы принес фильм Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ. Кстати, о новых российских фильмах в формате IMAX не упоминалось.

IMAX постоянно развивается технологически и находится в поисках инноваций. Так, в последнее время компания уделяет большое внимание технологии IMAX VR. В формат интерактивной виртуальной реальности канадцы намерены вложить более $50 млн, на которые будет создано 25 проектов (каждый из них будет идти 7–10 минут). Концепция предполагает создание отдельных VR-центров или установку «станций» (размером 3,5х3,5 метров) непосредственно в кинотеатрах или торговых центрах. По словам Шрайнера, пилотный проект в Лос-Анджелесе стал очень популярным, благодаря чему скоро будут запущены аналогичные проекты в Нью-Йорке, а также городах Великобритании и Китая. Бизнес-модель еще только тестируется и для России она, возможно, будет несколько отличаться, но пока планируется взимать около $1 за 1 минуту. Уже также известно, что IMAX вместе с Warner Bros. создадут несколько VR-проектов по мотивам фильмов ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ и АКВАМЕН. Предполагается, что контент будет какое-то время эксклюзивно доступен в IMAX VR, а затем попадет и на другие, в том числе домашние носители.

Еще одной большой частью презентации стал рассказ о телесериале INHUMANS, который снят в сотрудничестве Marvel, Disney, IMAX и телеканала ABC. Первые два эпизода проекта стороны намерены выпустить в кинозалах канадской корпорации по всему миру, а оставшиеся затем показать по телевизору (на Россию права еще не проданы). Релиз намечен на сентябрь 2017 года. Совсем скоро выйдет первый трейлер, а собравшимся показали только две фичуретки о создании сериала и рассказали о его главных героях. В России шоу пойдет, скорее всего, под названием СВЕРХЛЮДИ.

В последней части презентации свои картины представляли уже дистрибьюторы. Сначала генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев представил проекты ЧУДО-ЖЕНЩИНА (1 июня), ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ (16 ноября), ДЮНКЕРК (20 июля) и ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (21 сентября). По первым двум проектам были показаны трейлеры, а по фильму Кристофера Нолана было продемонстрировано специальное расширенное превью для кинозалов IMAX.

Расширенное превью было и по фильму ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ, которое представила уже Елена Бродская, вице-президент по маркетингу фильмов Walt Disney. Фильм выходит 25 мая, но превью-показы в премиум-форматах начнутся за два дня до этого. Также были показаны трейлеры картин СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 (4 мая), ТОР: РАГНАРЁК (2 ноября) и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (14 декабря). Девятый эпизод франшизы, по словам Бродской, выйдет не в привычный декабрь, а будет перенесен на май.

ТОП-5: САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ В ФОРМАТЕ IMAX (РОССИЯ + СНГ)

№ Фильм Дистрибьютор Релиз Экранов IMAX Сборы в IMAX, млн руб. Доля от общих сборов Посещаемость в IMAX, млн зрит. Доля от общих зрителей 1 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ WDSSPR 17.12.15 47 336,629 18,0% 0,547 9,4% 2 АВАТАР FOX 17.12.09 4 310,018 8,5% 0,588 4,1% 3 ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА CAO 18.12.13 33 231,712 15,5% 0,408 8,2% 4 СТАЛИНГРАД WDSSPR 10.10.13 33 211,817 12,7% 0,392 6,3% 5 ДОКТОР СТРЭНДЖ WDSSPR 31.10.16 50 207,080 14,5% 0,410 7,9%

ТОП-4: САМЫЕ КАССОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ В ФОРМАТЕ IMAX (РОССИЯ + СНГ)

№ Фильм Дистрибьютор Релиз Экранов IMAX Сборы в IMAX, млн руб. Доля от общих сборов Посещаемость в IMAX, млн зрит. Доля от общих зрителей 1 СТАЛИНГРАД WDSSPR 10.10.13 33 211,817 12,7% 0,392 6,3% 2 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 26.01.17 51 96,578 9,0% 0,198 4,9% 3 ЭКИПАЖ CP 21.04.16 44 88,752 5,9% 0,159 3,0% 4 ДУЭЛЯНТ WDSSPR 29.09.16 48 36,308 9,6% 0,087 6,1%

26.04.2017 Автор: Андрей Белый