Кинопрокат потеряет $24,4 млрд за следующие пять лет

Согласно опубликованному в четверг отчету исследовательской фирмы Ampere Analysis, пандемия коронавируса лишила индустрию развлечений $160 миллиардов, которые она могла бы получить в следующие пять лет, сообщает THR.

По понятным причинам наибольший эффект будет ощущаться в 2020 году и на протяжении 2021-го, но снижение продолжится на протяжении всех следующих пяти лет. В абсолютных значениях наибольшие потери понесет рекламный рынок (минус $40 млрд потенциального роста доходов в 2021 году и $43 млрд в 2021 году), но в относительном выражении больше всего потеряет сегмент кинотеатрального проката, который не досчитается $24,4 млрд в течение ближайших пяти лет. Рост доходов данного сектора по сравнению с предыдущими прогнозами Ampere Analysis снизится более чем на 11%.

Наибольшую выгоду из текущего положения извлекут для себя стриминговые сервисы. Последние прогнозы Ampere предполагают, что онлайн-платформы получат 12% дополнительного роста доходов в ближайший пять лет.

Директор по исследованиям Ampere Analysis Гай Биссон отметил взаимосвязанный характер между смежными секторами индустрии развлечений, которые участвуют в общей цепочке создания стоимости. Некоторые эффекты от пандемии коронавируса могут быть заметны не сразу, но будут проявляться постепенно в течение следующих лет. Например, закрытие кинотеатров незамедлительно обрушило кинопрокатные доходы, но в перспективе переизбыток отложенных фильмов, когда они наконец начнут выходить, означает возможное замедление кинопроизводства, а это повлияет и на дальнейшее приобретение и распространение контента.

По мнению Биссона, после завершения локдауна может наблюдаться временный всплеск киносмотрения как некая ответная реакция аудитории на долгожданный выход из карантина. Но решающее значение в долгосрочной перспективе будут иметь те изменения, которые произойдут в поведении потребителей, а это позитивно отразится уже на поставщиках онлайн-контента.

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22.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR