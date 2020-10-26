Италия приняла решение вновь закрыть кинотеатры

Европейские прокатные рынки начинают ощущать все большее влияние так называемой второй волны эпидемии COVID-19. Вслед за Чехией и Словакией, Италия решилась на повторное закрытие кинотеатров. Площадки в стране не будут функционировать как минимум до 24 ноября. Решение принято премьер-министром Джузеппе Конте.

Итальянские кинотеатры закрываются с 26 октября. Напомним, что в первую волну эта страна стала первой, кто применил подобную меру, запретив работу демонстраторов еще в феврале. При этом, в июне кинотеатры открылись и спокойно проработали все лето и половину осени. Больше того, Италия даже смогла провести Венецианский кинофестиваль, обеспечивая безопасные кинопоказы в традиционных кинозалах.

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26.10.2020 Автор: Артур Чачелов