В I полугодии 2020 года российский кинопрокат потерял почти половину сборов

Кассовые сборы российского кинопроката за первые шесть месяцев 2020 года упали на на 45,3% (а с учетом стран СНГ – на 46%). Кинотеатры успели заработать только 15,701 млрд рублей или $253,257 млн (16,703 млрд рублей или $269,160 млн с учетом стран СНГ). Посещаемость снизилась аналогичным образом и составила 61,5 млн человек в России (-45,5%) и 66,2 млн зрителей с учетом СНГ (-46,4%).

Ситуация могла быть еще хуже, если бы не ударное начало года, обеспеченное в основном российскими картинами. Их доля в сборах первого полугодия составила 52,6% (51,2% в странах Содружества). Успехи новогодних премьер, а также ЛЬДА 2, (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ и ОТЕЛЯ «БЕЛГРАД» помогли сгладить падение. Сборы российского кино в первом полугодии 2020-го выросли на 0,9% (с учетом СНГ – на 1,4%) по сравнению с аналогичным отрезком 2019 года. В то же время сборы зарубежной продукции обрушились на 63,7% (63,8% в СНГ).

На данный момент лишь два фильма 2020 года преодолели миллиардную отметку: уже упомянутый ЛЕД 2 (1,472 млрд) и лента Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (1,221 млрд). Годом ранее таких релизов было сразу шесть, из них два взяли планку в 2 млрд.

Больше цифр и сравнительной статистики можно найти в электронном БК №26 (852), который подписчики получили в пятницу, 3 июля.

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06.07.2020 Автор: Артур Чачелов