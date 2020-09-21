Российские компании подвели итоги TIFF Industry

Крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry, прошедший онлайн и офлайн в Торонто, завершил свою работу. На виртуальном национальном стенде, организованном «Роскино» при поддержке Министерства культуры, свои проекты представили 27 российских компаний.

«Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой индустрии, российские картины приобретают не только для цифрового показа, но и для кинотеатрального проката за рубежом. Мы не можем ожидать показателей, сравнимых с прошлым годом, но наблюдаем постепенное оживление международного рынка и интерес как к российским коммерческим проектам, так и к авторским фильмам и анимации», – отметила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Среди проектов «Централ Партнершип» наибольший интерес вызвала драма ЧЕРНОБЫЛЬ Данилы Козловского. Сделку по картине уже подтвердили дистрибьюторы из США, Канады, Германии, Испании и ряда других стран. Азиатских закупщиков заинтересовали премьерные материалы романтического приключенческого фильма СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина, показанные в рамках скрининга. «Рынок прошел для нас успешно, и сейчас мы завершаем ряд сделок на территории США, Канады и Латинской Америки, о которых сможем объявить позже», – комментирует директор департамента международных продаж Катерина Пшеницына.

Спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ выйдет в прокат в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенилюкс 4 октября этого года. Это будет первый прокатный релиз российского фильма после открытия кинотеатров немецких стран после пандемии. «Несмотря на жесткие ограничения по заполняемости залов, мы ожидаем, что картина будет работать несколько уикендов подряд и все желающие зрители смогут оценить байопик о легендарном советском футболисте», – отметила Катерина Пшеницына.

Art Pictures Distribution представила в Торонто фантастический хоррор СПУТНИК Егора Абраменко – компания обсуждает продажу фильма на территории Индии и Ближнего Востока (предложение на эти территории также получено по фильму ВТОРЖЕНИЕ). Закрытие сделок по фильму ПАЛЬМА Александра Домогарова-мл (производства компаний «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн») планируется после анонса трейлера картины в октябре и на американском кинорынке в ноябре. Art Pictures Distribution также готовит пакетную сделку с крупнейшей польской компанией Polsat.

По результатам онлайн-рынка ряд успешных переговоров провела студия Yellow, Black and White и видеосервис START: интерес к проектам компании проявили контрагенты из Канады, Франции, Германии и других стран. Напомним, компании представили на рынке сериалы «Хороший человек», недавно вошедший в шорт-лист международного фестиваля Serial Killer, и «Содержанки», который был продан Amazon и платформе Walter Presents, принадлежащей Channel 4.

Компания All Media представила в рамках TIFF Industry проекты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА Дмитрия Дьяченко, НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ Андрея Хржановского и новый фильм Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, вызвавший особый интерес у байеров. All Media ведет переговоры с дистрибьюторами из Италии, Франции, Германии, Америки, Великобритании и Словакии. Фильмы СОБИБОР Константина Хабенского, СПАСТИ ЛЕНИНГРАД Алексея Козлова, ЧЕРНАЯ ВОДА Романа Каримова и ТОБОЛ Игоря Зайцева были приобретены дистрибьютером для продажи на онлайн-платформы и телеканалы на территории Индии.

ГК «Планета Информ» продала права на байопик КАЛАШНИКОВ (AK-47) Константина Буслова и семейный фильм РОБО Сарика Андреасяна дистрибьюторам на территории стран бывшей Югославии и Испании. Балканский дистрибьютор также приобрел права на научно-фантастический боевик КОМА Никиты Аргунова. Права на фильм были также проданы азиатской компании для кинотеатрального проката на Тайване. Картина Елены Хазановой ОДИН ВДОХ нашла дистрибьюторов в Испании и Китае. Пока «Планета Информ» работала на онлайн-кинорынке в Торонто, проекты собственного производства компании были отмечены на международном кинофестивале жанрового кино 21° Fantastic Costa del Sol, где актриса Оксана Акиньшина получила награду за лучшую женскую роль в хорроре РАССВЕТ Павла Сидорова, а ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ – приз за лучшие спецэффекты.

Компания Russian World Vision достигла договоренностей о прокате фильма АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА Александра Гришина в Латинской Америке, куда ранее были проданы телевизионные и интернет-права на фильм. По итогам TIFF проект также отправится на территорию Тайваня.

ГУДБАЙ, АМЕРИКА! Сарика Андреасяна выйдет в прокат в Европе. В Прибалтике на большом экране появится фантастический триллер ФЕЯ Анны Меликян. Проект также заинтересовал американских, европейских и азиатских закупщиков – в настоящее время по нему ведутся переговоры. К спортивной драме ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН Алексея Пиманова проявили интерес европейские страны.

1-2-3 Production представили в рамках кинорынка TIFF пять свежих работ, включая полнометражную драму МАША Анастасии Пальчиковой с Анной Чиповской в главной роли, отмеченную на фестивале «Кинотавр» наградой за лучший дебют. Компания отмечает большой интерес к проекту со стороны международных покупателей. В рамках общей презентации был представлен сериал «Перевал Дятлова» – один из самых ожидаемых сериалов года. Международным сейлз-агентом проекта является компания Beta Film, присоединившаяся к нему на самой ранней стадии производства. Компания также ведет переговоры с зарубежными дистрибьюторами по сериалу Петра Тодоровского «Полет», триллеру «Идентификация» Владлены Санду, а также по проекту «Игра на выживание» Карена Оганесяна (совместного производства с «Амедиа Продашкн»).

Дистрибьютор контента ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт», дебютировавшая на кинорынке, ведет переговоры по продаже прав на свои проекты «Антарктида. 200 лет мира», «Кто мы?», «Второе рождение Поднебесной», «Россия. Кремль. Путин».

Кинокомпания Proline Film ведет переговоры по ПАЛЬМИРЕ Ивана Болотникова – есть интерес на латиноамериканском рынке и предложение от дистрибьютора из Северной Америки.

Короткометражные мультфильмы cтудии «Союзмультфильм» отправятся во Францию, Бельгию, Люксембург и Швейцарию. Права на показ авторских короткометражек «Теплая звезда» Анны Кузиной, «Снежные зайчики» Елизаветы и Полины Манохиной, «Ночная сказка» Марии Степановой и классической «Варежки» Романа Качанова в кинотеатрах и образовательных учреждениях приобрела компания KMBO SRL. В Австрии в ограниченный прокат выйдет «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной. «Два трамвая» Светланы Андриановой и «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова покажут на фестивале детского кино в Тайване, куда также проданы не эксклюзивные телевизионные и цифровые права на эти мультфильмы.

В рамках кинорынка ГК «Рики» объявила о сделке с канадской компанией Epic Story Media. ESM приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию проекта «Тима и Тома». Английскую и французскую версии сериала начнут показывать уже этой осенью в странах Северной Америки.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представила КОРОЛЕВУ Таисии Игуменцевой и военную драму РЖЕВ Игоря Копылова. Ключевыми проектами для Mirsand в Торонто стали еще не вышедшие в российский прокат ФАУ 2: ПОБЕГ ИЗ АДА Тимура Бекмамбетова и триллер в формате скринлайф ХОЧУ В ТЮРЬМУ Анны Зайцевой. Компания Mint Films International представила в Торонто уже известные российскому зрителю триллер ЗИМА Сергея Черникова и драму БИТВА Анара Аббасова, а также новую картину Алексея Учителя ЦОЙ. Три проекта представила на кинорынке кинокомпания Revolution Film: ЛЮБОВНИЦЫ Елены Хазановой, БЕГ Андрея Загидуллина и НЕФУТБОЛ Максима Свешникова. Студия «Рок» презентовала победителя венецианской программы авторского кино – драму КИТОБОЙ Филиппа Юрьева и проект СЕНТЕНЦИЯ Дмитрия Рудакова.

На рынке в Торонто дебютировали телекомпании «НТВ» и «5 канал», собравшие пакеты своих детективных сериальных линеек. Свои сериалы представили также «Среда», «Спутник Восток Продакшн» и компания «Русское». Российскую анимацию на рынке презентовали Wizart Animation, «Паровоз», RG Bros Studio и «Медиакомпания ПРАД».

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21.09.2020 Автор: Рая Башинская