В Риге объявили победителей «Артдокфеста»

26 октября завершилась латвийская часть Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Гран-при основной конкурсной программы и денежный приз в 2500 евро получил латвийско-эстонский фильм о жизни города Апатиты в Мурманской области БЕССМЕРТНЫЙ режиссера Ксении Охапкиной, продюсеры картины – Рихо Вестрик, Улдис Секулис. Приз за лучшую режиссуру и 1000 евро достались Максиму Шведу за фильм ЧИСТОЕ ИСКУССТВО (Беларусь).

В состав основного жюри «Артдокфеста» вошли Роман Балаян, Абрам Клецкин, Жанна Немцова. Вместе со зрителями они оценивали 21 фильм конкурсной программы. Картина Алины Рудницкой ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ (Дания) получила спецприз жюри и 1000 евро. Еще две работы удостоились специального упоминания жюри: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ Сергея Лозницы (Нидерланды-Литва) и ДАЙМОКХ Маши Новиковой (Нидерланды).

Призовой фонд фестиваля предоставлен постоянным спонсором – телеканалом «Настоящее время». В Москве и Санкт-Петербурге «Артдокфест» пройдет с 5 по 12 декабря. Зрителей ждут большая часть конкурса, девять внеконкурсных программ и ряд специальных показов.

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29.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Артдокфест