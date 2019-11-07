Киношкола «Свободное кино» подвела итоги питчинга проектов студентов сценарного курса

Вчера, 6 ноября, в конференц-зале Российской Государственной Библиотеки для Молодежи прошел итоговый питчинг сценарного курса «Поворотный пункт» киношколы «Свободное кино». На суд жюри было представлено двенадцать работ в разных жанрах: от камерного хоррора до фантастического боевика.

В состав жюри вошли продюсер Елена Яцура, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, генеральный продюсер компании QS Films Иван Капитонов, креативный продюсер компании «Нон-Стоп Продакшн» Серафим Ореханов, креативный продюсер «Марс Медиа» Нарек Мартиросян, главный редактор кинокомпании «LOOK-FILM» Екатерина Сазонова и исполнительный директор фонда сценаристов КИТ Татьяна Чернецкая.

Первое место заняла Ирина Суспицына и ее драмеди МАДОННА – история служителя картинной галереи, чья любовь к картине Мадонны сделала его символом протестного феминистского движения. На втором месте Лилия Янтилина и Полина Прохорова и их хоррор ПУГАЛО. По сюжету мать сжигает пугающее ее сына пугало, но оказывается, что оно отпугивало гораздо большее зло. Третье место у Луизы Галл и ее драмеди ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ВСЕХ НАСМЕШИЛА, истории о том, как кассир супермаркета с раздвоением личности сделала карьеру в стендапе. Отдельного упоминания удостоился комедийный треш-хоррор Ани Корниенко МАША VS. ПОЖИРАТЕЛИ ГРЕШНЫХ – о том, что девственность способна побеждать кровожадных монстров.

Проект Ирины Суспицыной войдет в шорт-лист Открытого питчинга жанровых полнометражных проектов «Поворотный пункт», который киношкола «Свободное кино» проведет третий раз 4 декабря 2019 года. Остальные проекты-победители войдут в лонг-лист питчинга.

Киношкола «Свободное кино» существует с 2012 года и регулярно проводит итоговые питчинги выпускников своих курсов. Студенты школы обучаются на режиссерских, сценарных, продюсерских курсах, и на курсах вторых режиссеров. В период с 2017-го по 2019-й десять выпускников киношколы запустились с собственными полнометражными проектами. В последние годы «Свободное кино» организует Открытый питчинг жанровых полнометражных проектов «Поворотный пункт».

07.11.2019

Источник: «Свободное кино»