Ivi подвел финансовые итоги 2019 года

Крупнейший онлайн-кинотеатр России ivi.ru отчитался о деятльности в 2019 году. Его выручка снова выросла, составив внушительные 6,1 млрд рублей без НДС по итогам 2019 года по МСФО (+55%). Основной приток денежных средств обеспечила платная модель, которая сейчас занимает 76% в общей выручке сервиса (против 70% в 2018 году). В 2019 году платные сервисы ivi принесли 4,6 млрд рублей без НДС (+68%). Валовый доход от рекламной модели вырос на 27% и составил 2 млрд рублей без НДС. Самым быстрорастущим сегментом выручки рекламной модели остается монетизация инвентаря на платформах Смарт ТВ.

Среднемесячная аудитория увеличилась на 14%. Сейчас она составляет более 50 млн уникальных пользователей. Среднемесячная платящая аудитория сервиса составила 2,2 млн пользователей (данные актуальны на декабрь 2019 года, рост в два раза). Интересно, что уже к февралю 2020 года она достигла 2,5 млн.

Общая длительность смотрения за 2019 год составила 1 млрд часов, из которых 400 млн часов пришлось на платящую аудиторию.

На данный момент каталог ivi насчитывает более 85 тыс. единиц контента. В 2019 году были заключены стратегические сделки с крупнейшими международными студиями – Fox, Viacom, Warner Bros, что позволило значительно увеличить каталог подписки (как эксклюзивный, так и библиотечный) мировыми хитами и премьерами. В 2019 году состоялись кинопремьеры проектов, созданных при участии ivi − ЮМОРИСТ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, РОБО, ДОРОГОЙ ПАПА, которые впоследствии стали доступны для просмотра в подписке.

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05.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi