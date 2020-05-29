IVI расширяет сотрудничество с Disney

Онлайн-кинотеатр IVI объявил о расширении сотрудничества с Disney. Благодаря этому, он расчитывает усилить подписку. С 1 июня в ней будет доступно более 400 фильмов и сериалов из каталога XX Century Studios. Сейчас у IVI в подписке представлено наибольшее количество фильмов от всех голливудских студий-мейджоров.

Помимо контента, который ранее был на сервисе IVI в транзакционной модели и перешел в подписку, в сделку вошли несколько новых фильмов и сериалов. В их числе мини-сериал «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, драматический сериал «Программисты» от номинанта на премию «Оскар» Алекса Гарленда и два сезона комедийного сериала в жанре ужасов «Реальные упыри» от обладателя премии Американской Киноакадемии Тайки Вайтити.

В июне зрители IVI могут посмотреть по подписке фильмы франшизы ЛЮДИ ИКС обласканные критиками фильмы ФОРМА ВОДЫ, ОСТРОВ СОБАК, БРУКЛИН, а также культовую классику: ЧУЖОЙ, ОДИН ДОМА, ТИТАНИК. Позже в подписку перейдут ленты FORD ПРОТИВ FERRARI, КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, ЗОВ ПРЕДКОВ, ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ и другие фильмы из каталога XX Century Studios.

«Мы рады быть первыми, кто предлагает своим пользователям самый широкий выбор контента от всех крупнейших голливудских студий в подписке, − говорит Мария Гречишникова, директор по контенту онлайн-кинотеатра IVI. − Сегодня, когда ежедневно создается огромное количество нового контента разных форм и жанров. Но культовые фильмы и сериалы − это та ценность, которая выходит на первый план при выборе онлайн-кинотеатра. Поэтому мы расширяем подписку, предлагая пользователям контент в самом высоком качестве».

Предложение будет доступно для пользователей России и СНГ.

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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI