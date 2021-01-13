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IVI откладывает IPO в США

Виной тому законопроект, ограничивающий иностранное владение сервисами

Онлайн-кинотеатр IVI отложил на неопределенное время выход на IPO в США, на Нью-йоркской бирже NASDAQ. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на свои источники. Сервис собирался провести выпуск ценных бумаг в первом квартале 2021 года.

Причина остановки подготовки к IPO − законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина. В конце декабря 2020 года он предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах двадцатью процентами. Если ограничить долю иностранцев невозможно, такая компания будет обязана объяснить целесообразность подобной структуры собственности на правительственной комиссии

Горелкин считает, что инициатива будет способствовать деофшоризации сегмента и пресечению вывода прибыли за рубеж. Существует мнение, что законопроект поддерживается в Правительстве, а значит, его принятие − лишь дело времени.

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13.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Forbes

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