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Ivi получил 25% Carbon Production, который запустил вместе с Тиной Канделаки

И вложит 1,5 млрд рублей в проекты этой компании

Ivi стал владельцем 25%-ной доли в компании Carbon Production. Об этом сообщает «Интерфакс». Она была создана для производства контента и, в первую очередь, контента для онлайн-кинотеатра ivi. Миноритарная доля перешла к ivi в рамках соглашения по запуску этой компании. Сейчас, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», 50% Carbon Production принадлежит Тине Канделаки, а еще 25% − у Давида Кочарова, который является генпродюсером ivi.

Ранее сообщалось, что ivi инвестирует в проекты Carbon Production 1,5 млрд рублей в течение двух лет. При этом, в это время компания не может сотрудничать с конкурентами платформы, а ivi при желании имеет право довести свою долю в ней до контрольной. 

В последний год ivi активно занимается оригинальным контентом. В январе компания «Марс Медиа» объявила о создании для онлайн-кинотеатра эксклюзивных проектов. В частности, в 2020 году для платформы будет выпущено два сериала: 10-серийная комедия «Когда твоя девушка – смерть» и 8-серийный детектив «Стеклянная крепость».

Летом 2019 года сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ), а также Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital объявили об инвестировании в компанию $40 млн. Кроме того, ivi готовится к выхожу на биржу. 

В своем сегменте ivi сейчас занимает примерно 36% рынка, далее следуют Okko с 19% и «Амедиатека» с 9%. 

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11.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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