К команде ivi присоединился бывший вице-президент российского Disney

Онлайн-кинотеатр IVI усиливает команду. С 6 апреля в компанию приходит Игорь Макаров. На протяжении последних 13 лет он был Вице-президентом российского офиса Disney, отвечавшим за управление маркетингом всех бизнес подразделений филиала: эфирного канала Disney, маркетинга фильмов, лицензирования, медиадистрибуции, интерактивных проектов. Кроме того, Макаров являлся региональным директором Disney по Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия) и отвечал за корпоративные коммуникации, управление брендами Disney, MARVEL, «Звездные Войны», организацию специальных мероприятий, продажу рекламы, создание и ведение коммерческих альянсов и промо-сделок, мюзиклы Disney и развитие тематических парков Disney.

В ivi Игорь Макаров становится заместителем генерального директора и главой направления пользовательского опыта (Chief Experience Officer), а также главой маркетинга (Chief Marketing Office) и ivi Kids.

«Я рад присоединиться к команде ivi в такое необычное, но полное новых возможностей, время, − говорит Игорь Макаров. − Надеюсь, что вместе мы сможем сделать ivi онлайн−кинотеатром, куда всегда хочется возвращаться».

К новому руководителю сразу присоединятся еще два профессионала медиарынка: Кристина Сникерс и Алексей Федоров. Кристина Сникерс выходит на должность директора маркетинговых коммуникаций и промо. До этого она занимала должность креативного директора промо телеканала «Супер», ранее – руководила запуском эфирного промо ТНТ. Кристина запускала все хиты телеканалов ТНТ и «Супер». Алексей Федоров выходит на должность креативного продюсера. Ранее Алексей отвечал за имиджевую рекламу и спецпроекты ТНТ, а также запуски кинопроектов телеканала.

Онлайн-кинотеатр ivi сейчас занимает лидирующую позицию на российском рынке. В январе 2020 года ежемесячная платящая аудитория онлайн-кинотеатра превысила 2,5 млн пользователей. Выручка по итогам 2019 года на 55% превысила показатели 2018 года и составила 6,1 млрд рублей (без НДС по итогам 2019 года по МСФО).

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06.04.2020 Автор: Артур Чачелов