Ivi будет продавать рекламу для онлайн-кинотеатра Tvigle

Онлайн-кинотеатр Tvigle стал партнером альянса Smart House, созданного компанией ivi для реализации рекламных возможностей площадок с легальным видеоконтентом на Smart TV. Сейчас через Smart House свой рекламный инвентарь на Smart TV реализуют Rutube и его партнеры Peers.TV и Vintera.TV. Альянс был создан еще в феврале, но с присоединением Tvigle он покроет более 90% аудитории Smart TV в России. По предварительным подсчетам, это более 20 млн зрителей или 700 млн рекламных показов ежемесячно.

Собственная видеосеть в сегменте Smart TV есть также у агентства IMHO. В нее входят Первый канал, каналы ВГТРК и ЮТВ, а также онлайн-кинотеатры Megogo и TVzavr. Охват сети сейчас достигает 30 млн пользователей в месяц.

Smart TV считается одним из основных драйверов роста рынка онлайн-кинотеатров. Среди его преимуществ – большее время смотрения (за счет того, что пользователи предпочитают длинный контент, то есть кино или сериалы), а также отсутствие пиратства. В то же время участники рынка жалуются на отсутствие прозрачности в размещениях, так как Mediascope пока не измеряет аудиторию Smart TV.

09.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ