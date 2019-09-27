Онлайн-кинотеатр ivi займется талантами

Онлайн-кинотеатр ivi запускает программу профессионального развития – ivi Talents, направленную на развитие молодых кинематографистов. В рамках проекта меньше, чем за три месяца, кинематографисты проходят путь от создания концептуальной идеи к производству пилота сериала короткой формы (до 15 минут). Наставники и продюсеры программы оказывают поддержку на каждом шаге творческого пути. Финальное решение о запуске производства полного сериала будет принято аудиторией ivi – пилоты будут участвовать в онлайн-голосовании, которое определит, кто же из финалистов достоин выпуска целого сезона.

Для того, чтобы попасть в проект, достаточно заполнить заявку на сайте. Отбор кинематографистов будет осуществляться в три этапа. Первый этап «Покажи мне свою историю», где в течение трех дней участники должны будут прислать свою идею и видеопитчинг, второй этап «Продай мне свою историю» – очный питчинг идеи. Третий этап «Сними свою историю» – участников, чьи работы вошли в шорт-лист, будут постоянно поддерживать менторы и производственные группы, чтобы запустить и улучшить процесс разработки и производства творческих работ. Затем пилоты будут показаны на ivi – зрители сами решат, какое шоу получит зеленый свет и шанс на продолжение.

Чтобы вдохновить кинематографистов и повысить качество заявок и питчей, ivi разрабатывает серию мастер-классов с экспертами из киноиндустрии и будущими наставниками программ. Эти 10-15-минутные видео будут транслироваться онлайн в преддверии первого этапа конкурса, предоставляя соответствующие рекомендации, знания и поддержку со стороны опытных и успешных специалистов.

В числе менторов программы: Тимур Бекмамбетов, Дэвид Маркони, Михаил Идов и другие знаковые фигуры киноиндустрии.

Проект ivi Talents − уникальная возможность стать частью творческого коллектива ivi, вникнуть и погрузиться в индустрию кино. Он стартовал 20 сентября на сайте http://talents.ivi.ru

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27.09.2019 Автор: Артур Чачелов