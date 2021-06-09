Онлайн-кинотеатр IVI запустил главные российские телеканалы в подписке в США

Крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI впервые открыл зрителям из США доступ к ведущим телеканалам на русском языке. IVI стал первым из российских легальных видео-стриминговых сервисов, предлагающим в Америке полноценную подписку из кино- и топового телевизионного контента.

В подписке IVI в США стали доступны все самые востребованные российские телеканалы: Первый канал Всемирная сеть, РТР-Планета, НТВ-Мир, Россия 24, RTVI, СТС International, Дом Кино Премиум, Домашний, REN TV International и другие.

Теперь пользователи могут смотреть самые популярные передачи: развлекательные («Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Непутёвые заметки», «Пока все дома»), ток-шоу и интервью («Время покажет», «Утро России» «Пусть говорят», «Сегодня вечером», «Док-ток», «Привет, Андрей!», «Специальный гость» с Тиной Канделаки, «Легенда», «Час Speak», «Своя правда»), популярные сериалы («Большая игра», «Улётный экипаж», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Команда Б», «Исчезнувшая», «Двойная сплошная», «Паук») и многое другое.

«Для нас важно предоставлять доступ к качественному контенту на любой вкус пользователям по всему миру. Именно поэтому мы решили пополнить нашу коллекцию фильмов и сериалов в США также и телеканалами, – комментирует Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI. – Теперь русскоязычные жители штатов могут оставаться в курсе самых свежих телевизионных событий и новинок, смотреть любимые телепередачи и сохранять связь с родной культурой даже на расстоянии».

Каталог онлайн-кинотеатра постоянно пополняется, а подписчики могут скачивать кино и мультфильмы для просмотра в офлайн-режиме. Просмотр сервиса возможен на всех современных устройствах – в приложениях на Android, iOS, игровых приставках, Roku, Apple TV, Android TV, в web-интерфейсе. В ближайшее время просмотр телеканалов в США также станет доступен на телевизорах Smart TV (Samsung, LG).

09.06.2021 Автор: Виолетта Палий