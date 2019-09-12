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Ivi заключил большую сделку с Viacom International Media Networks

Она включает множество часов мультсериалов и права на вещание десяти телеканалов Viacom

Онлайн-кинотеатр ivi.ru объявил о заключении большой сделки с холдингом Viacom International Media Networks. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию от представителя компании. Ivi получил права на показ 75 сезонов анимационных сериалов, включая такие известные и популярные в России, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и другие. Эти сериалы станут доступны пользователям ivi.ru уже в сентябре. Еще около 100 новых сезонов будут доступны в режиме catch up («вслед за эфиром»)

Стоимость сделки и ее срок они не раскрывают. «Коммерсантъ» уточняет, что для Viacom это «одна из ключевых сделок» на рынке сервисов video-on-demand. Монетизировать контент ivi планирует в том числе по рекламной модели, около 900 серий контента Viacom будут доступны без подписки.

Интересно также, что благодаря сделке ivi.ru начнет вещание десяти телеканалов Viacom. Речь идет в том числе и таких каналах, как Paramount Comedy, Nickelodeon, MTV. 

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12.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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