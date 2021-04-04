«Застава Ильича» и «Асса» вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля

Снятый на Киностудии Горького фильм Марлена Хуциева ЗАСТАВА ИЛЬИЧА вошел в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля. Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева размещена на сайте киносмотра в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50. К своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 ярких лент из ежегодных фестивальных выпусков. Они доступны на языке оригинала с субтитрами. Из отечественных фильмов в список еще попала АССА Сергея Соловьева 1987 года с Виктором Цоем.
Советские картины соседствуют с МЕРТВЕЦОМ (1995) Джима Джармуша, ПОСЛЕДНИМ ФИЛЬМОМ (1971) Денниса Хоппера, японским боевиком 1962 года ПОВЕСТЬ О ЗАТОЙЧИ режиссера Кэндзи Мисуми, по которому впоследствии снял ремейк Такеши Китано. А также с фильмами разных лет производства Индии, Ирана, Китая, Японии, Мексики, Бразилии, Франции, Великобритании и других стран.
Лирическая киноповесть Марлена Хуциева ЗАСТАВА ИЛЬИЧА показывает жизнь, проблемы и нравственные идеалы советской молодежи начала 1960-х годов. В центре сюжета – дружба и становление трех молодых людей Сергея, Николая и Славы. Фильм снят в 1964 году на Киностудии им. М. Горького, но вышел на большие экраны в 1965 году под названием МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ со значительными правками, а премьера режиссерской версии состоялась только 29 января 1988 года.
В эпизодах снялись Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Виталий Соломин и даже сам Марлен Хуциев. А одна из главных ролей – Сергея Журавлева так и осталось единственной актерской работой в кино для Валентина Попова. В этом году 30 мая исполняется 85 лет со дня его рождения.
Фильмы доступны для просмотра в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге до 13 мая.
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04.04.2021 Автор: Артур Чачелов
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