Калининград заложит в бюджет в два раза больше средств на рибейты

В 2018 году Калининградская область планирует вдвое увеличить сумму, заложенную в бюджете региона на программу компенсации средств кинематографистам, снимающим проекты на ее территории. Об этом заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Сейчас на эти цели заложено 20 млн рублей, тогда как в следующем году планируется выделить уже 40 млн.

«Уже сейчас мы понимаем, что в следующем году заявок будет больше, чем в текущем, – рассказал чиновник. – По условиям один и тот же проект не может получать компенсацию дважды. Кинокомпании, которые были готовы начать съемки в этом году, посмотрели, что у них затрат на следующий год будет больше, и перенесли съемки».

С компаниями, которые получат первые рибейты от региона за 2017 год, определились в понедельник, 4 декабря. На 5,7 млн рублей может рассчитывать продюсерская фирма Игоря Толстунова «Профит», которая снимала здесь сериал «Желтый глаз тигра» для «Первого канала». 3,4 млн рублей область возместит кинокомпании «Блиц-Фильм» за полнометражный проект про Великую Отечественную войну под названием НА ПАРИЖ. 3 млн рублей достанется продюсерскому центру «Приор продакшн», снимавшему в области лирическую комедию ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА. Еще 1,2 млн руб. получит кинокомпания «Синтезфильм» за сериал «Черные бушлаты» и 0,7 млн руб. – партнер «Киностудии КИТ», компания «Калининград фильм» за съемки сериала «Живой» для НТВ.

По правилам, из бюджета области кинопроизводителям может быть возмещено до 20% общих расходов на производство. В 2017 году общая сумма составила около 14 млн руб. Деньги кинокомпаниям будут выплачены до 20 декабря.

05.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК