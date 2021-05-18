Киносеть «КАРО» и «Европейская медиагруппа» объявили о сотрудничестве

«КАРО» и «Европейская медиагруппа» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Компании сотрудничают не первый год, но в 2021 значительно расширили периметр совместных активностей.



Уже сейчас во всех кинотеатрах сети «КАРО» гости смогут услышать топовые хиты радио №1 в России — «Европа Плюс», а в главном премьерном кинотеатре страны «Октябре» зрителей встретят специальный плейлист от «Радио 7 на семи холмах» и эксклюзивная фотозона.



В эфире радиостанций «Европейской медиагруппы» в постоянном режиме будут звучать анонсы актуальных кинособытий вселенной «КАРО». А слушатели «Европы Плюс» и «Радио 7 на семи холмах» получат особое преимущество — пригласительные на специальные показы и шанс увидеть наиболее ожидаемые фильмы за несколько дней до старта национального проката.



Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО»: «Лидерство на рынке, динамичное развитие и желание дать своей аудитории только лучшее — “КАРО” разделяет философию ЕМГ. Уверена, что, объединив усилия, вместе мы сможем предложить миллионам россиян самые захватывающие и увлекательные развлечения».



Андрей Цыбуков, директор по маркетинговым коммуникациям «Европейской медиагруппы»: «Еженедельно радиостанции “Европейской Медиагруппы” в крупных городах России выбирают свыше 37,7 миллиона человек. В своей основе — это активная аудитория, которая любит качественную музыку и, конечно, хорошее кино. Вместе с “КАРО” мы даем возможность нашим слушателям увидеть лучшие премьеры мирового и российского кинематографа».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.05.2021 Автор: Виолетта Палий