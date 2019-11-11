«КАРО» и «Соловей» объявляют о сотрудничестве

Сеть кинотеатров нового поколения «КАРО» и Киноцентр «Соловей» заключили соглашение о сотрудничестве с целью сохранения уникальной концепции «Соловья» на базе «КАРО». В рамках партнерства запланирована совместная работа по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики «Соловья». Программа будет представлена в кинотеатрах «КАРО», основной площадкой коллаборации станет киноцентр «Октябрь».

Киноцентр «Соловей» — самый многозальный и самый посещаемый кинотеатр в России, отличающийся особенным подходом к репертуарному планированию. Киноцентр «Октябрь» — главная премьерная и фестивальная площадка страны. Оба киноцентра объединяет центральное расположение, советская архитектура, большое число залов и узнаваемый бренд. Сотрудничество двух крупнейших кинотеатров с богатой историей и особым отношением к программе кинопоказа позволит многочисленным ценителям репертуара «Соловья» продолжить смотреть кино в привычном формате и в полюбившейся атмосфере отдельно стоящего кинотеатра.



«Киноцентр «Соловей» является одним из важнейших и старейших кинотеатров, и для нас особая честь принимать аудиторию Киноцентра в стенах «Октября» и других кинотеатров «КАРО», отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. – Мы умеем работать с нестандартным репертуаром и сделаем все, чтобы зрители, ценящие уникальность репертуарной и ценовой политики «Соловья», смогли найти соответствующее предложение в «КАРО».



Исполнительный директор Киноцентра «Соловей» на Красной Пресне Юрий Соловей уверен, что кинотеатр «Октябрь» продолжит лучшие традиции киноцентра, благодаря которым он стал самым любимым кинотеатром Москвы. «Главная ценность Киноцентра «Соловей» — его аудитория. При составлении программы мы всегда ориентировались на предпочтения зрителей, которые в течение стольких лет неизменно выбирали наш кинотеатр. Мы надеемся, что благодаря коллаборации с киносетью «КАРО» нам удастся сохранить эту уникальную концепцию на другой площадке — в киноцентре «Октябрь», который очень близок по духу «Соловью», ведь оба наших кинотеатра – это часть ускользающей советской эпохи, – говорит он.

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11.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: «КАРО»