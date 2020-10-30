«КАРО» и «Киномакс» будут вместе продавать рекламу в кинотеатрах

«КАРО» и «Киномакс» приняли решение о совместных продажах рекламных возможностей кинотеатров. Сообщается, что это сделано с целью развития рынка кинорекламы и увеличения доходности бизнеса. Ресурсы киносетей дополняют друг друга в отношении географии – «Киномакс» обеспечивает широкое присутствие в регионах, «КАРО» является форвардом по количеству экранов в Москве и предлагает хороший охват аудитории в Санкт-Петербурге.

«Изменения на рынке требуют новых решений и от бизнеса, − замечает Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО». − Мы рады объявить о партнерстве с «Киномакс» и считаем, что такой формат работы будет максимально удобным для рекламодателей, которые получают одно входящее окно и гарантированные охват и качество размещения. Наши давние партнеры заинтересованы в расширении географии размещения своих рекламных возможностей. Российский кинотеатральный рынок является рынком номер один по посещаемости среди всех стран Европы и не намерен сдавать позиций несмотря на все сложности. На декабрь запланировано беспрецедентное количество блокбастеров, как иностранных, так и отечественных... Уверены, зритель по-прежнему проведет праздники в кинотеатрах. 2021 же год будет абсолютно рекордным с точки зрения громких блокбастеров, поэтому уже сейчас стоит задуматься о том, чтобы попасть в сетку размещений на следующий год».

«Мы видим перспективы в нашем новом стратегическом партнерстве и уверены в том, что этот шаг откроет новые двери перед обеими компаниями, − говорит Дмитрий Нартов, генеральный директор сети кинотеатров «Киномакс», − так как, объединив наши рекламные возможности, и «КАРО», и «Киномакс» становятся еще более интересны для рекламодателей. «Киномакс» – самая широко представленная в регионах России сеть кинотеатров, которую посетило более 16 млн зрителей в 2019 году. Этот год стал для всех нас тяжелейшим испытанием на прочность, практически все из запланированных блокбастеров ушли из кинопроката на следующий год, и мы очень надеемся на их успех и зрительский интерес уже с новогодних каникул 2021 года».

В преддверии 4 квартала года, который, как правило, осваивает до 60% годовых рекламных бюджетов, новость о подобном слиянии будет знаковой для клиентов, заинтересованных в кинотеатральных размещениях. Департамент продаж рекламы в «КАРО» является сильнейшим в сегменте в вопросах управления рекламой и экспертной оценки: по итогам деятельности в 2019 году выручка от рекламы в «КАРО» увеличилась в 2 раза по сравнению с показателями 2018 года. 1 квартал 2020 показал прирост выручки от рекламы в 32% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22». Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

«Киномакс» обладает самой широкой региональной сетью на российском кинотеатральном рынке и насчитывает 36 современных кинотеатров в 24 городах России. Внедрение инноваций и высокое качество обслуживания на протяжении многих лет обеспечили компании «Киномакс» не только любовь зрителей, но и признание профессионального сообщества. Высокие стандарты современного кинопоказа, лидерство с точки зрения технологии кинопоказа: 10 кинотеатров, оснащенных оборудованием IMAX, 16 залов D-box и единственным в России залом VIP D-box, с креслами с уникальной запатентованной технологией, синхронизирующей движение на экране с движением кресла, что обеспечивает полное погружение в происходящее на экране, 8 залов Dolby Atmos, оснащенных новейшим звуковым оборудованием, обеспечивающим эффект полного присутствия, а так же 27 VIP залов с большим опытом обслуживания. Современные цифровые технологии, программа лояльности для постоянных гостей, дополнительные сервисы попкорн бары и кофейни доступны для зрителей в каждом кинотеатре «Киномакс», которые не раз становились лауреатами в номинации «Лучший кинотеатр России». У сети сейчас 268 кинозалов, а доля кинопоказа в России − 9%.

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30.10.2020 Автор: Артур Чачелов