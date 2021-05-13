«КАРО» откроет первый кинотеатр нового поколения в Новосибирске

Первый мультиплекс ведущей киносети появится в Новосибирске в одном из самых современных торговых комплексов города – ТРЦ «Галерея Новосибирск». Он впервые представит в городе формат кинотеатров нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого не только традиционные попкорн и начос, но и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски.

Мультиплекс будет вмещать 10 кинозалов, оснащенных мягкими креслами-реклайнерами. Особый дизайн и раскладывающийся механизм кресел как в бизнес-классе авиалиний позволят зрителям смотреть кино с комфортом в течение всего сеанса.

«Новосибирск – очень важный город, он активно развивается, здесь хорошие перспективы для бизнеса, много молодежи. Мы открываем не кинотеатр, а создаем новую культурную точку на карте города, где люди захотят с удовольствием проводить время. Поэтому мультиплекс удивит гостей не только абсолютно новым уровнем комфорта, который раньше был доступен исключительно в Москве, но также здесь будут проходить премьеры, эксклюзивные показы, лекции и дискуссии. Наша задача – не просто разнообразить, но обогатить досуг, при этом сделав премиум-уровень доступным для широкой аудитории», – отмечает президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Кинотеатр «КАРО 10 Галерея» представит зрителям широкий репертуар и специальные ценовые предложения – стоимость билетов составит от 100 рублей. Приобрести билеты можно по ссылке: https://karofilm.ru/theatres?id=51. Поклонников авторского кино и новых форматов ждут специальные показы и дискуссии проекта «КАРО.Арт», а для семейной аудитории будут доступны выгодные предложения в рамках направления «КАРО Family». В кинотеатре будут действовать скидки для студентов и пенсионеров.

Также все гости смогут подключиться к программе лояльности «КАРОна», предоставляющей множество преимуществ постоянным посетителям. Все зарегистрировавшиеся до 24 мая по ссылке http://novosib.karofilm.ru/ смогут поучаствовать в розыгрыше года кино, года попкорна и еще более 100 призов.

Адрес кинотеатра «КАРО 10 Галерея»: г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13, ТРЦ «Галерея Новосибирск», станция метро «Сибирская». Подробности: http://novosib.karofilm.ru/

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий