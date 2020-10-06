«Каро» опровергла информацию о штрафе от Роспотребнадзора

Сеть кинотеатров «КАРО» выступила с официальным опровержением новости о том, что один из ее кинотеатров в Москве не прошел проверку Роспотребнадзора, будет оштрафован и может быть закрыт на срок до 90 дней. Информация об этом появилась в телеграм-каналах и некоторых СМИ.

5 октября 2020 года в мультиплексе сети в столичном ТРК «Атриум» проводилось мониторинговое обследование Управлением Роспотребнадзора по Москве, по результатам которого было подтверждено (и отражено в протоколе) соблюдение в кинотеатре длинного перечня требований по профилактике коронавирусной инфекции, предъявляемого к кинотеатрам. В этом списке: наличие антисептиков, проведение санитарной обработки, ограничение доступа посторонних в служебные помещения, наличие социальной разметки и многое другое.

В ходе мониторинга были найдены и недочеты. «Эти параметры были неверно истолкованы СМИ как нарушения, однако не могут быть квалифицированы таким образом», − настаивают в «КАРО». Так, по мнению представителя Роспотребнадзора, нарушением считается то, что во время сеансов посетители находятся без средств индивидуальной защиты.

«В данный момент у кинотеатров нет права каким-либо образом воздействовать на зрителей, которые сняли маску: у администрации нет возможности провожать нарушителей из зала, применять санкции и силовые меры, − говорят в «КАРО». − Показ посреди сеанса также не может быть остановлен, потому что так будут нарушены права других гостей. Кроме того, с учетом организованной «КАРО» «шахматной рассадки», обеспечивающей социальную дистанцию между занятыми местами в зале, присутствие на сеансе без маски не может создать тот уровень угрозы, который приписывают кинотеатрам, как можно судить по последним тенденциям».

Кроме того, проверка отметила отсутствие бактерицидных облучателей в кинозалах кинотеатра. Их наличие отражено в методических рекомендациях Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0189 -20 кас. профилактики распространения COVID-19 в кинотеатрах, но лишь как рекомендация (формулировка дословно звучит так: «По возможности, в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для обеззараживания воздуха.»). В зоне общепита «КАРО», то есть кинобаре, где требования к ним обязательны, облучатели есть, что также зафиксировано в протоколе.

У Роспотребнадзора появились вопросы по организации информирования посетителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. В «КАРО» утверждают, что данное требование соблюдается в полном объеме. Информация распространяется через мониторы в фойе, плакаты, ролики непосредственно перед началом сеанса. Размещение «КАРО» баннеров с информацией о противоэпидемиологических мероприятиях отмечено и в самом протоколе.

В «КАРО» заявили, что будут поддерживать контакт с представителями Роспотребнадзора по итогам проведенного мониторингового обследования.

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06.10.2020 Автор: Артур Чачелов