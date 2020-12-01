«КАРО» будет сдавать кинозалы в аренду зрителям

1 декабря «КАРО» запускает сервис под названием«Ключи от зала». Он позволит быстро забронировать и арендовать любой зал сети (классический, IMAX, или Black). Сервис доступен во всех городах присутствия сети, но не для всех площадок. Получить помещение в свое полное распоряжение можно будет под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и даже дружескую встречу или романтическое свидание – для этого достаточно будет заполнить заявку на сайте «КАРО». В заявке нужно будет указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента.

Арендатор сможет посмотреть фильм из репертуара «КАРО» или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки гость получит предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке.

«Новые времена требуют от бизнеса предельной гибкости и быстроты реагирования, − отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО». − Преимущества акции «Ключи от зала» заключаются в том, что процедура бронирования зала будет максимально упрощена и займет считанные минуты. Уверены, это решение позволит популяризировать услугу индивидуальных показов среди широкой аудитории. Цена фиксированного бронирования также будет ниже, чем при услуге через отдел организации мероприятий. Мы хотим стать еще ближе к нашим зрителям, которые теперь без лишнего труда и суеты смогут забронировать один из наших кинозалов для проведения незабываемых мероприятий, будь то день рождения в узком кругу или эффектная презентация для коллег по бизнесу».



Сеть кинотеатров «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22».

C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов