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«КАРО» намерена открыть шесть автокинотеатров

Площадки планируется запустить в некоторых городах присутствия сети

Сеть кинотеатров «КАРО» собирается открыть несколько автокинотеатров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента сети Ольги Зиняковой, которые прозвучали во время интервью на канале РБК. Зинякова сказала, что компания хочет открыть шесть площадок в городах присутствия сети. В частности, были названы Москва, Санкт-Петербург и Казань. Сейчас проект находится на стадии согласования с властями регионов.

Планируется, что билеты в автокинотеатры можно будет приобрести онлайн и по ним бесконтактно проехать на любое свободное парковочное место. Услуги кинобара также будут доступны посетителям. «Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа», − приводит ТАСС слова Зиняковой.

Репертуар автокинотеатров «КАРО» составят фильмы прошлых лет и проекты, которые успели выйти в прокат перед закрытием кинотеатров. Также планируется показывать хиты спецпрограммы «Каро.Арт».

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20.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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