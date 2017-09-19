Кинотеатрам «Каро» добавят виртуальной реальности

В кинотеатрах «Каро» появятся залы виртуальной реальности. Проект реализует совладалец сети, бизнесмен Пол Хет, сообщает «Коммерсант». Это будет его новый бизнес – мультиплексы Titan VR. Предполагается, что посетители в специальных очках будут играть в них в виртуальном пространстве. По концепции Titan VR представляет из себя пространство из пяти игровых комнат с особой графикой и объемным звуком, из-за чего зритель, перемещаясь по помещению, получает эффект полного погружения в игру. Один сеанс будет длиться 10 минут. За него предлагается заплатить 400 рублей.

Партнерами Хета по проекту Titan VR являются его давние знакомые – семья Шлихт. Дочь Михаэля Шлихта Полина Шлихт является гендиректором немецкой Titan VR UG и ее дочернего российского ООО «Титан Виар». Источники «Коммерсанта» также утверждают, что к проекту в качестве консультанта по контенту привлечен Вадим Верещагин из «Централ Партнершип». Titan VR уже заключила ряд соглашений с мэйджорами на игры по новым фильмам. Какие это мэйджоры и фильмы, не уточняется.

Партнеры надеются открыть не менее шести комплексов Titan VR на площадях «Каро» в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что похожие залы уже есть у конкурентов, в том числе у объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино». Этим видом развлечений пользуются около 5% посетителей кинотеатров.

В 2018 году Titan VR планирует выход на европейский и американский рынок.

19.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ