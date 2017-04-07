Предварительная касса четверга: «Время первых» стартовало ниже ожиданий

Три подряд уикенда в российском кинопрокате кассовые сборы превышали 900 млн рублей. Поэтому определенный спад зрительского интереса был неминуем. Однако на деле может выйти так, что нынешний уикенд вообще окажется самым слабым в этом году.

Главный сюрприз со знаком минус преподнесла российская картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (FOX/BZL), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 13-13,5 млн рублей за четверг. Это немногим больше, чем было, например, у ЛЕДОКОЛА (12,3 млн). Однако у того фильма были необычно высокие приросты на выходных, которые повторить новинке будет очень сложно. Таким образом от космической драмы можно ожидать 110-120 млн рублей за весь уикенд.

Около 6 млн рублей освоила комедия УЙТИ КРАСИВО (САО), которая в таком случае претендует на 45-50 млн рублей за уикенд. Это будет примерно на одном уровне с НЕСНОСНЫМИ БОССАМИ и КРАСОТКАМИ В БЕГАХ.

Остальные новинки выступили заметно слабее. БАЙБАЙМЭН (VLG) и ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) собрали по 1,2-1,4 млн рублей, тогда как ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (NKI) финишировали за пределами первой десятки с менее чем 1 млн рублей.

07.04.2017 Автор: Андрей Белый