Подведены итоги Казанского питчинга дебютантов

2 и 3 апреля 2020 года в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и IX Образовательного форума «Время кино» состоялся Казанский питчинг кинопроектов-2020. Общий призовой фонд питчинга составил 2,5 миллиона рублей. Из 65 заявок в шорт-лист попали 5 полнометражных проектов и 10 короткометражных из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Черкесска.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией питчинг впервые пройшел в онлайн-формате. Прямая трансляция питчинга была доступна для всех желающих на платформе Zoom. В экспертный состав питчинга вошли: режиссер и сценарист Александр Митта, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, ведущий советник отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Республики Татарстан Лия Гильмутдинова, сценарный агент агентства «Стардаст» Елена Зуева, генеральный директор Versus Pictures Екатерина Кононенко, генеральный продюсер компании «Новые люди» Наталья Мокрицкая, руководитель АНО «Дирекция «Время кино» Альбина Нафигова, менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании Canon Евгений Субочев и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Призовой фонд и награды питчинга распределились следующим образом:

В категории «Игровое полнометражное кино» победил психологический триллер Дениса Тарасова и Елены Гордеевой МАТЬ МОЕГО СЫНА. Проект получает техническую поддержку от компании Canon и продюсерскую разработку от Versus Pictures. Фильм рассказывает историю о смертельно больной женщине, которая приглашает пожить в своем доме будущих приемных родителей ее пятилетнего сына. Авторы проекта также получили от Киношколы Александра Митты бесплатный сертификат на онлайн мастер-классы Пола Брауна, которые состоятся в начале мая.

1 место в категории «Игровое короткометражное кино» присуждено драме ХАЙБУЛЛА режиссера Рустема Шайхутдинова и сценариста Даниила Рази. Проект получил 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Фильм расскажет о событиях, происходящих в башкирской деревне во время голодной зимы 1922 года.

Казанский проект семейного полнометражного фильма Юлии Захаровой МИШКА про мальчика Роберта и его лучшего друга, плюшевого медведя получил 2 млн. рублей от Министерства культуры республики Татарстан в рамках поддержки детского кино.

Короткометражная комедия «Киллер» Ильнура Гильманова получил поддержку в виде редакторской разработки компании «СТВ», техническую поддержку от компании Canon, 1 смену записи музыки к фильму в Универсальной студии «Синелаб», а также бесплатный сертификат на онлайн мастер-классы Пола Брауна. Казанский проект рассказывает историю о том, как молодой самоубийца встречает на крыше профессионального киллера, которому необходимо выполнить заказ.

Проект короткометражного фильма «Шуралеший» Айрата Камалова из Казани получает продвижение и поддержку от АНО «Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

Кроме того, ряду авторов питчинга будет получат возможность сотрудничества со сценарным агентством «Стардаст». Список лауреатов будет объявлен позднее.

В рамках питчинга также прошли мастер-классы Александра Митты, режиссера Николая Лебедева, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Екатерины Кононенко. Все трансляции Казанского питчинга кинопроектов и мастер-классов сохранены и будут доступны на ресурсах Moviestart и проекта «Время кино».

Организаторы питчинга: Союз кинематографистов России, Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России, форум «Время кино» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Республики Татарстан, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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06.04.2020 Автор: Артур Чачелов