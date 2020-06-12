Международные эксперты рассказали, почему российская анимация популярна за рубежом

Анимация из России сделана таким образом, что может работать на всех уровнях: как локальном, так и международном. Больше того, в дальнейшем развитии индустрии мировой анимации страна будет играть все большую роль. Такую точку зрения высказали международные эксперты, собравшиеся в одной из дискуссий на онлайн-кинорынке российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Настоящее и будущее мультфильмов из России обсуждали основатель и генеральный директор Beijing Joy Culture Media (JCM) Ли Ян, со-основатель французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн, директор по международным закупкам и копродукции британской WildBrain Ричард Роу, управляющий директор APC Kids Лионел Марти и сооснователь латиноамериканского Snap TV Ариэль Тоби.

Успех российской анимации действительно заметен невооруженным глазом. Почти половина из всех произведенных в России мультфильмов ежегодно выходят в международный прокат более чем в 120 странах мира: мультсериалы успешно идут на телеканалах и собирают миллиарды просмотров на онлайн-платформах. Каждый из участников дискуссии знаком с российскими проектами не по наслышке. Так, компания Ли Ян занимается лицензированием и продвижением российского медиаконтента в Китае, а также участвует в совместном производстве. Она первой привезла российскую анимацию в Китай: в 2011 году это был проект «Смешарики». С тех пор компания успешно представила в Китае 37 российских мультфильмов и сейчас является эксклюзивными агентами мультфильмов «Три кота», «Монсики» и «Фиксики». Российские мультфильмы настолько удачно вписались в местную специфику, что многие зрители считают их локальным китайским продуктом.

Лайонел Марти тесно взаимодействует с российской анимацией с 2015 года. Его компания APC Kids, к примеру, занимается проектом «Три кота», который транслировали более чем в 150 странах, в том числе на таких каналах, как Nick Jr., Nickelodeon. Теперь он транслируется более чем на 40 бесплатных каналах, на всех основных платформах, и APC Kids получила более 70 лицензий через 15 лицензионных агентов во всем мире. Проект стал прекрасным примером совместной работы над сценарием с российскими авторами и совместным творческим сотрудничеством в целом.

Закупщик Ричард Роу отметил, что, когда впервые столкнулся с миром российской анимации, был впечатлен ее качеством и разнообразием идей. По его мнению, русские проекты завоевали заслуженную популярность. Особое качество российских проектов отметил и Ариэль Тоби, представлявший латиноамериканский бизнес.

Француз Пьер Сиссман связан с Россией личной семейной историей: его бабушка была родом из Санкт-Петербурга, она сохраняла культурные связи со своей родиной и показывала внуку традиционную русскую анимацию – «Чебурашку» и другие известные мультфильмы. «В русской традиции лежит не только профессионализм, но и остросюжетные истории, романтические, с душой, и очень эмоциональные», − говорит Сиссман. Он выразил уверенность, что через десять лет Россия будет одним из самых крупных игроков в анимационной индустрии, если будет расти такими же темпами. Сам Сисман уже приложил к этому руку: начал плотное сотрудничество с «Союзмультфильмом». В последнее время компания Cyber Group Studios посвятила совместному производству, поиску новых сюжетов, объедению усилий с молодыми художниками и созданию материала для международного рынка.

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12.06.2020 Автор: Артур Чачелов