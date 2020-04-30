Key Buyers Event: Digital Edition объявил даты проведения

Международный онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition начнется 8 июня. Основная программа мероприятия продлится 4 дня, но зарубежные участники также получат дополнительный доступ к платформе, где смогут посмотреть трейлеры проектов, записи сессий и питчингов в течение 4 дней после окончания форума. Об этом этом сообщает пресс-служба РОСКИНО − компания является организатором мероприятия при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.

Рынок пройдет на специально разработанной онлайн-платформе. Она позволит провести презентации медиакомпаний и студий пост-продакшена и их новых проектов, а также устроить скрининги художественных и документальных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства – для этого будет организована отдельная секция по копродукции. На форуме также запланированы дискуссионные панели с ведущими экспертами российской и международной индустрии и культурная программа – интерактивные мастер-классы, онлайн-концерты и выступления.

Участие в форуме примут крупнейшие российские игроки: холдинги «Национальная Медиа Группа» и ВГТРК, субхолдинг «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), телекомпания НТВ, каналы «Пятница», ТВ-3, «Супер», дистрибьюторы «Централ Партнершип», «Планета Информ», Art Pictures Distribution, компании Art Pictures Studio, «Базелевс», Yellow, Black and White Group, PREMIER Studios, кинокомпании «CTB» и Марс Медиа, видеосервисы START и more.tv, анимационные компании «Союзмультфильм», Wizart, ГК «Рики» и многие другие.

Любая российская компания, продающая контент, может подать заявку на участие до 7 мая включительно. Чтобы подать заявку, необходимо написать на адрес registration@roskino.org

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30.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО