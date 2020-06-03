Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition объявил деловую программу. С 8 по 12 июня на площадке пройдет 14 дискуссионных панелей, посвященных актуальным проблемам и вызовам российской и мировой кино- и телевизионной индустрии. Организатором рынка является компания РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. Технологическая платформа, на которой пройдет Key Buyers Event, разработана и поддерживается компанией SPB TV.

Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино», поговорит с Эриком Бармаком. Бармак, ранее занимавший пост вице-президента Netflix по международному оригинальному контенту (Netflix International Originals), расскажет о новых проектах и поделится своим взглядом на российскую индустрию. Международный журналист Лео Барраклау проведет дискуссию с Марком Лорбером, старшим вице-президентом Lionsgate по международным закупкам и копродукции, и генеральным директором Sonar Дэвидом Эллендером.

Голливудское издание Deadline проведет эксклюзивную сессию «Окно В Россию: как лучшие кинематографисты страны развивают свой бизнес и налаживают международные связи». Российские продюсеры Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Илья Стюарт и Вадим Верещагин расскажут журналисту Тому Грейтеру о международном развитии индустрии, своих главных проектах, завоевавших популярность за рубежом, и возможностях для сотрудничества с Россией.

Отдельная сессия будет посвящена международным успехам российской анимации. Почти половина из всех произведенных в России мультфильмов ежегодно выходят в международный прокат более чем в 100 странах мира, мультсериалы успешно идут на телеканалах и собирают миллиарды просмотров на онлайн-платформах. О причинах такой востребованности и запросах зарубежной аудитории будут говорить международные спикеры, среди которых: основатель и генеральный директор Beijing Joy Culture Media (JCM) Ли Ян, сооснователь французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн, директор по международным закупкам и копродукции британской WildBrain Ричард Роу, управляющий директор APC Kids Лионел Марти, сооснователь Snap TV Ариэль Тоби. Дискуссию проведет Тэтчер Майнс, директор по развитию финской компании Power Animals United.

Поговорят на Key Buyers Event и о том, как государство поддерживает экспорт контента и расширяет возможности отечественных компаний для совместных съемок с зарубежными продюсерами. На дискуссию соберутся заместитель министра культуры Максим Ксензов, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков, глава «Москино» и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. Сессию проведет обозреватель «Российской газеты», кино- и телевизионный критик Сусанна Альперина.

Формат скринлайф стал особенно актуален в условиях самоизоляции и приостановленных съемок. О перспективах формата в России будут говорить Евгений Никишов − руководитель PREMIER Studios и создатель российского screenlife-сериала о жизни на карантине «#СидЯдома», режиссер screenlife-триллера «Воскресшие» Егор Баранов, директор по международным продажам и маркетингу международной компании Pulsar Content Александр Фомин, директор по развитию Bazelevs Production Мария Затуловская и генеральный продюсер OKKO Entertainment Софья Квашилава, которая представит проект «Все вместе» − первый опыт собственного screenlife-производства для OKKO. Модератором дискуссии станет Том Грейтер, международный журналист американского издания Deadline.

Международные участники рынка познакомятся с ведущими российскими VOD-платформами − генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, генеральный директор more.tv Денис Горшков, управляющий директор ГПМ РТВ (видеоплатформа PREMIER) Роман Петренко и генеральный директор OKKO Яна Бардинцева поговорят о том, как меняется рынок VOD-платформ и поведение пользователей в связи с пандемией. Вместе с модератором онлайн-встречи Евгением Покалюхиным, специалистом по инвестициям и развитию бизнеса, руководителем инвестиционно-банковского департамента «Ренессанс Капитал», участники также обсудят иностранные инвестиции в индустрии и эволюцию рынка контента.

На конференции также будет отведено большое место обсуждению международному сотрудничеству и экспорту контента, которые вырастут после пандемии. Глава Москино Светлана Максимченко, организующая работу Московской кинокомиссии, проведет дискуссию о возобновлении кинопроизводства после снятия ограничений. Президент Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI) Джесс Коноплиа, глава Чешской кинокомиссии Павлина Зипкова, глава Исландской кинокомиссии Эйнар Хансен Томассон, старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO Джей Роу, а также основатель и продюсер компании «Спутник Восток Продакшн» Александр Кессель обсудят рекомендации для съемочных групп, возможные меры правительства, работу кинокомиссий и влияние пандемии на мировую карту съемочных локаций.

Международные закупщики из США, Латинской Америки и Испании расскажут о своем опыте выпуска российских фильмов в кинотеатральный прокат и поделятся главными составляющими успеха и спецификой продвижения на каждой территории. Директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Катерина Пшеницына проведет дискуссию с Анхелем Лопес Армендарисом, возглавляющим департамент зарубежного контента в Mediaset Spain (Испания), Джулианой да Кунья Якобсен, руководителем закупок и операционным директором BF Distribution (Латинская Америка) и Джорданом Филдсом, вице-президентом по закупкам американской компании Shout Factory (США).

Российские продюсеры планируют не только продавать права на готовые проекты за рубежом, но и создавать фильмы совместно с международными партнерами. Возможности совместного производства после пандемии обсудят ведущие независимые продюсеры Франции, Германии и Эстонии, а также их российские коллеги: генеральный продюсер Metrafilms Артем Васильев и продюсер кинокомпании CTB Наталья Дрозд. Сессию проведет Эрвин Шмидт, управляющий директор немецкой Ассоциации продюсеров.

Особое внимание будет уделено Китаю как одному из ключевых рынков. Фань Чжан, менеджер по проектом Китайско-Европейской ассоциации продюсеров кино Bridging the Dragon, Александр Хэ, представитель компании Hengdian World Studios, и Ду Лян, директор Airmita Cultural Development расскажут о китайском опыте в восстановлении индустрии и адаптации к новой реальности. Дискуссию о состоянии отрасли сегодня, судьбе и перспективах кинотеатров, дистрибуции иностранных проектов и возобновлении производства проведет Ольга Каширина, китаевед, руководитель отдела международного развития кинокомпании «Водород».

Отдельное время будет посвящено VR. Георгий Молодцов, куратор Russian VR Seasons, член правления Гильдии неигрового кино, отборщик документальных программ различных фестивалей, независимый продюсер документальных и VR-проектов, проведет дискуссию о тенденциях в документальном кино, моделях его распространения и изменениях в отрасли. Участие в ней примут Софья Капкова, основатель и генеральный директор «Центра Документального Кино» и VOD-платформы Non/Fiction, Энни Рони, основатель и генеральный директор компании ro * co films (США), Энди Уиттакер, основатель компании Dogwoof, и Ове Йенсен, продюсер и консультант по документальному кино.

Совместно с Алиной Михалевой, основателем и генеральным директором LessMedia Group, сооснователем VR Studio Spherica и экспертом по VR, Молодцов также проведет сессию о лучших практиках VR в российском кинематографе. Антон Уткин, режиссер и сценарист VR-проекта «Эффект Кесслера», в котором приняли участие Юрий Колокольников и Ирина Старшенбаум, и Илья Рожков, режиссер и сопродюсер проекта «Агент Эмерсон» расскажут о разных подходах и лучших примерах использования технологии в российском кино.

Участники онлайн-рынка также познакомятся с ключевыми постпродакшн-компаниями России − этому посвящена отдельная секция рынка. Об опыте работы с российскими сервисами в рамках панельной дискуссии расскажут спикеры из США, Китая, Ирландии и Индии. Модератором панели выступит Ник Холдсворт, британский журналист и специалист по восточноевропейскому кино.

Большинство зарубежных участников будут работать с платформой в условиях самоизоляции. Организаторы и партнеры позаботились о специальной программе, которая позволит виртуальным гостям рынка погрузиться в национальную культуру и занять маленьких детей на время работы. На Key Buyers Event состоится показ концертов классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева, Николая Луганского, Бориса Березовского, а также Российского национального молодежного симфонического оркестра. Благодаря Комитету туризма города Москвы, участники форума также получат доступ к онлайн-экскурсиям по Москве и главным музеям столицы, среди которых − ГМИИ им. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей Москвы, Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма, Музей современного искусства «Гараж».

В рамках детской программы будут доступны онлайн-экскурсии от Музея Москвы, музея Космонавтики и Московского зоопарка, а также лучшие российские мультфильмы от ГК «Рики», студии Wizart, «Союзмультфильма». Дети также смогут послушать сказки народов мира на английском языке − их прочитают известные российские актеры Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Иван Макаревич, Мириам Сехон.

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03.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО