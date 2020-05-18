Key Buyers Event: Digital Edition объявил программу

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня. Лицом форума стала актриса Анна Чиповская. Свое участие уже подтвердили закупщики из 40 стран мира, среди которых − крупнейшие дистрибьюторы RTL, AMC Networks, Mars CGV, Wild Bunch, Beta Film, Koch Media, Iqiyi и другие. Международные участники получат доступ к эксклюзивным материалам по 300 российским проектам, включая премьерные показы фильмов, сериалов, анимации, а также форматов телевизионных шоу.

«Такого странового мероприятия в мире еще не проводилось, − отметила генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова. − Российские игроки первыми представят широкий спектр своего контента − фильмы, сериалы, документальные проекты, анимацию − международным партнерам именно в таком формате. Мы благодарны нашим государственным партнерам − Министерству культуры, которое поддерживает мероприятие второй год подряд, и Правительству Москвы, за совместную поддержку индустрии, и самим игрокам, которые быстро откликнулись на нашу инициативу. Доверие индустрии для нас очень важно».

«Отрасль должна и будет развиваться и в это особенное время, − прокомментировал заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. − Сейчас мы находимся на этапе перезапуска РОСКИНО, и это первое мероприятие такого уровня для новой команды. Надеемся, что все пройдет четко и эффективно, такой формат приживется и, возможно, станет традицией или даже источником новой линейки мероприятий для продвижения российской культуры за рубежом».

Генеральными партнерами мероприятия стали крупнейшие российские холдинги: «Национальная Медиа Группа» (Art Pictures Studio, «Водород», СТС Медиа, more.tv, 5 канал) и «Газпром Медиа» (субхолдинг ГПМ РТВ, «Централ Партнершип», телекомпания НТВ), а также кинокомпания СТВ и студия Yellow Black and White.

Панельные дискуссии Key Buyers Event пройдут в формате онлайн: российские продюсеры и международные спикеры поговорят о российских VOD платформах («В погоне за Netflix или свой путь? Что могут предложить российские онлайн-кинотеатры»), анимации («Мировой успех российской анимации»), сериалах («Одиссея по-русски. Как продюсеры российских сериалов завоевывают Запад»), совместном производстве после пандемии («Копродукция. Совместный ответ на вызовы после пандемии»).

Несколько дискуссий и отдельная программа будут посвящены формату screenlife и его развитию в России. В рамках Key Buyers Event пройдет Screenlife Fest. Мероприятие состоится по инициативе Тимура Бекмамбетова, который первым начал снимать проекты такого формата в России. На фестивале будут представлены лучшие и новые авторские проекты в формате screenlife. Компания Bazelevs также подведет итоги международного конкурса историй о жизни в условиях пандемии «Истории карантина». На фестивале покажут работы финалистов, в том числе − «Удаленка» Аксиньи Гог, Love in Quarantine («Любовь на карантине) Ноа Рински и Джереми Коулмана и несколько других проектов из разных стран.

Впервые на Key Buyers Event будет организовано масштабное мероприятие для проектов, открытых к копродукции. Всего в секции собран 91 проект, 44 из которых будут представлены зарубежным партнерам на питчинге. Среди 16 художественных фильмов − проект Натальи Дрозд КРОШКА («Кинокомпания СТB»), проект Натальи Мокрицкой ПЕРВЫЙ ОСКАР (New People Film Company), ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ продюсера Натальи Ивановой (кинокомпания «Хорошо Продакшн»), БЕЛОЙ ДОРОГИ! Елены Гликман («Телесто-фильм») а также проекты СОН (X-SOUL PRODUCTION), ПЕТРОПОЛИС (Revolution Film), СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ (PLAN9), ДЕКАБРЬ (All Media Company), ШОСТАКОВИЧ (ТПО «РОК»), ДУНАЙ («Мармот-фильм»), СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО (КИНО КУЛЬТ), ОГОНЬ! («Арк Пикчерс»), ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ДЕДУШКИ («Спутник Восток Продакшн»), ЕВРЕЙ (Motor Film Studio) и РОЗА МОДИЛЬЯНИ (Inspiration Films).

На питчинг отобрано 5 сериалов: «Рюрик» (PREMIER Studios), документальный сериал под рабочим названием «Пророк Апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова» (Метрафильмс), а также «Там» (Scoop Production), «8 дней лета» («Спутник Восток Продакшн»), «Ясное небо» (Format TV), СГ (Lateral Summer).

Участие примут и документальные проекты: «Дедлайн» (Pervoe Kino Film Company), «Закура» (Pioner Film Group), «Багши. Медитация на сострадание» («Телесто-фильм»), «Гипотеза Зимова» (Ethnofund Film Company LLC), «Зима», а также «Роман с революцией» (Format TV).

Среди анимационных проектов, открытых для копродукции будут представлены полнометражные БОЛЬШИЕ ГОНКИ (СПА Animation), В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ (Союзмульфильм) и СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (ГК «Рики»), а также анимационные сериалы «Огнеботы» (Wizart Animation), «Небосити», «Снежная академия» и «Бодо путешествия» от ГК «Рики», проекты «Чик-Чирикино», «Космопорт», «Кошка Бяка и Хороший Мальчик» анимационной студии «Паровоз», «Домики» (студия «100 Киловатт), «Фрош» («Союзмульфильм»), «Кработы» (студии «Аэроплан»), «Кошка Машка« (Wheel of fate) и «NETSKI.Вселенная сети» («Колобанга Медиа»).

На площадке будет представлено более 300 российских проектов от 123 российских компаний. Закупщики получат доступ к эксклюзивным материалам по проектам ФЕЯ Анны Меликян, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой, ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА Данилы Козловского, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина, ОГОНЬ Алексея Нужного, НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ Константина Буслова, ПАЛЬМИРА Ивана Болотникова, СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова и другим. Из сериалов будут представлены: «Псих» Федора Бондарчука, «Родительский комитет» Михаила Полякова, «Надежда» Елены Хазановой, «Безопасные связи» Константина Богомолова, «Документалист. Охотник за призраками» Ильи Куликова, «Детективный синдром» Романа Волобуева, «Перевал Дятлова» Евгения Никишова и Валерия Федоровича, «Полет» Петра Тодоровского, «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина, «Рикошет» Дениса Карышева, «Спроси Марту» Флюзы Фархшатовой и многим другим.

На площадке будет традиционно представлена новая российская анимация − материалы по готовым и новым проектам ВОЛШЕБНАЯ АРКА (Лицензионные бренды), «Зебра в клеточку» (Союзмультфильм), «Панда и крош», «Бодо Бородо» и «Тима и Тома» (все − ГК «Рики»), «Волшебная кухня», «Ник-изобретатель» («100 Киловатт»), «Снежная королева: Хранители чудес» (Wizart Animation), БУКА и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (CTB) и многие другие.

«Национальная Медиа Группа» и «НМГ Студия» в рамках Key Buyers Event представят около 30 проектов. Это полнометражные фильмы производства компаний Art Pictures Studio и «Водород», сериалы линейки more originals, а также сериалы, анимацию и форматы «СТС Медиа», Пятого канала и РЕН ТВ. За продажи проектов холдинга отвечает компания Art Pictures Distribution.

Субхолдинг «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» представит закупщикам свои главные проекты. Так, впервые состоится и всероссийская премьера трейлера сериала PREMIER Studios «Перевал Дятлова», международной дистрибуцией которого занимается компания BETA Film. На Key Buyers Event студия начнет рассказывать о новом оригинальном драматическом сериале Петра Тодоровского «Полет». Также будут представлены проекты телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Пятница!» и телекомпании НТВ.

Также свои проекты представят: продюсерская компания «Среда», ГК «Планета Информ», Yellow, Black and White, Bazelevs, «Совтелеэкспорт», Krasin Film, All Media, Star Media, Mars Media Entertainment, Russian World Vision, «Спутник Восток Продакшн», «Военфильм», «Революция Фильм», «Пятый канал», RFG Distribution, ODIN MEDIA, Agama Film, Digital Television Russia, Format TV; ведущие анимационные компании: ГК «Рики», «Лицензионные бренды», Wizart Animation, анимационная студия «Паровоз», «Союзмультфильм», brand4rent, студия Kolobanga Media, студия RED CARPET.

Участие примут не только московские компании, но и петербургские: СТВ, Proline Film, продюсерская компания «ИГМАР», «Ленфильм, студия «Рок», телерадиокомпания «Петербург», студия анимации «Белый шар», «Триикс Медиа» и другие. Кроме того, планируется участие компаний из Екатеринбурга, Петрозаводска, Белгорода и Красногорска.

Многие зарубежные участники будут находиться в самоизоляции и работать с платформой из дома. Поэтому организаторы и партнеры позаботились о культурной программе для них и их детей. Это онлайн-экскурсии, квесты, мультфильмы и обучающие видео для детей разных возрастов на английском и других языках. Российские актеры прочитают национальные сказки на английском языке.

Для взрослых участников Министерство культуры организует показ оперных и балетных постановок лучших театров страны и концертов классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева. Благодаря Комитету туризма Москвы участники форума также получат доступ к онлайн-экскурсиям по главным музеям столицы − ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галерее, Музею Москвы и другим. Планируется также организовать утренние тренировки с Елизаветой Туктамышевой (при поддержке «Матч ТВ»).

Площадка была разработана петербургской компанией SPB TV, разрабатывающей технологические решения для запуска сервисов OTT, IP- и мобильного телевидения. Партнером мероприятия также выступила компания «Экспоконтент».

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО