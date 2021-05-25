На КиноПоиск HD выйдет новый цикл легендарного киножурнала «Хочу все знать!»

«Хочу все знать!» — это сериал-энциклопедия, в котором интереснейшие факты — от устройства Сахары до особенностей криозаморозки человека — объясняются просто и увлекательно. Авторы сериала — профессиональные журналисты, на проекте также работают научные консультанты и редакторы.

В новом сезоне «Хочу все знать!» 36 эпизодов, каждый — по 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. Премьера состоится 1 июня, и в этот же день можно будет посмотреть три серии. Затем раз в неделю будут выходить по две серии.

Новая заставка сериала сделана в стилистике аниме. Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев. По словам авторов, трек родился легко и быстро. Музыкантам очень понравилась идея современного научно-популярного цикла для детей и подростков, а также образ героини в заставке.

«Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал — сделать его актуальным для нового поколения вместе с Яндексом— одной из крупнейших медиакомпаний страны с современным подходом к созданию и дистрибуции цифрового контента. Сегодня киностудия cделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России», — говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Окажется ли вертолет в другой части земли, если он зависнет в воздухе на 12 часов? Можно ли пройти все игры в мире? Правда ли, что в Лувре висит поддельная Мона Лиза? Обо всем и даже больше на «Хочу все знать!» с 1 июня на КиноПоиск HD. Возрастное ограничение: 10+.

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25.05.2021 Автор: Виолетта Палий