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Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»

Это первый фильм «Централ партнершип», проданный под формат полного метра

Ремейки самого кассового российского фильма – комедии ХОЛОП – выйдут в семи странах мира. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагина. Компания была прокатчиком картины в России, а сейчас занимается ее продажами на международном рынке. 

Стороны не раскрыли условий сделки. Верещагин сообщил лишь, что по условиям контрактов предусмотрен фиксированный платеж за право адаптации ХОЛОПА, а также выплату роялти от всех коммерческих продаж фильмов.

Среди покупателей прав на съемки ремейка — Sony Pictures, которая планирует производство в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на адаптации ХОЛОПА также приобрели польский производитель и дистрибьютор Monolith Films и французская компания SND, которая является дистрибьютором и производственным подразделение крупнейшей французской медиакомпании Groupe M6.

Работа над польской версией комедии будет проходить вместе с российскими продюсерами картины. Старт съемок запланирован в августе 2022 года. 

С выхода в российский прокат в декабре 2019 года ХОЛОП остается самым кассовым российским проектом за все время отечественного кинопроката — сборы составили 3,07 млрд рублей. Кроме того, комедия вышла в прокат еще в 14 странах, где суммарные сборы превысили $1,8 млн.

03.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости

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