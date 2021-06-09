В Garage Screen пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

Название ретроспективы — «Кино и ничего больше» — отсылает к одному из самых известных фильмов Киаростами ЖИЗНЬ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ. В программу включены все полнометражные картины режиссера, а также его редкие короткометражные и документальные работы.

Аббас Киаростами остается одним из самых актуальных авторов — не только общепризнанным классиком, но и провозвестником перемен и сдвигов, которые произошли с языком кино и движущимся изображением в новом веке и продолжают происходить сегодня. Его творческий путь — во многом метафора развития искусства кино: от классического (нео)реализма сквозь тонкие эксперименты с документом и вымыслом к новой оптике, стирающей границы уже не только между фикцией и фактом, но и между опытом восприятия кино и непосредственным человеческим — жизненным— опытом.

Ретроспектива пройдет с 30 июня по 8 сентября и будет разделена на пять блоков. В блок «До революции» вошли первые работы режиссера, снятые до Исламской революции. В блоке «Демонтаж четвертой стены» представлены фильмы, ознаменовавшие начало рефлексии Киаростами о природе кино, движущегося изображения и его связи с физической реальностью. Блок «Мировое признание» включает в себя самые известные и эмблематические фильмы режиссера, которые принесли ему международную славу.

Фильмы из блока «Магия цифры» ознаменовали переход режиссера с пленочных камер на цифровые, а в картинах из блока «Возвращение к новому» Киаростами, являясь уже титулованным мэтром, продолжает экспериментировать с языком и искать новые формы, отчасти возвращаясь к поэтике своих ранних работ.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

В летнем кинотеатре Garage Screen и в лектории Музея пройдет публичная программа, посвященная истории и культуре Ирана, а также кинематографу Аббаса Киаростами и других иранских режиссеров. Кроме того, «Гараж» выпустит эссе французского философа Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами». Книга станет первой в специальной серии Garage Screen, посвященной киноискусству.

Ретроспектива пройдет при поддержке партнера Garage Screen — Газпромбанка.

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09.06.2021 Автор: Виолетта Палий