Disney отложил релиз фильма «King's Man: начало» до 2021 года

Один из ожидаемых релизов сентября − фильм KING'S MAN: НАЧАЛО не выйдет в заявленные сентябрьские даты. Картина, выпуск которой планировался в разных странах 17-18 сентября, переезжает на 2021 год.

Решение Disney отложить выпуск картины не было сюрпризом для игроков рынка. Многие замечали, что, несмотря на скорый релиз, фильм практически никак не продвигался. Открытым оставался вопрос каким будет финальное решение по проекту − не захочет ли студия по примеру МУЛАН увести его из кинотеатров в онлайн. К счастью, этого не случилось.

KING'S MAN: НАЧАЛО переезжал уже несколько раз. Поначалу он был заявлен на ноябрь 2029-го, затем − искал место в 2020-м и еще до пандемии закрепился в середине сентября. Новая дата выпуска проекта в США − 26 февраля 2021 года. Российская еще не объявлена

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов