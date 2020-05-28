Объединенная киносеть готова открыться, как только снимут ограничения

Даже понимая, что первое время не будет достаточно нового контента, Объединенная киносеть «Кино Окко» готова открываться максимально быстро, как только поступит разрешение на возобновление деятельности. Об этом генеральный директор сети кинотеатров Алексей Васясин рассказал в Инстаграм-стриме главы «Кинологистики» Анатолия Сергеева. «Чем дальше отодвигать срок открытия, тем дольше будет длиться период раскачки, когда зрители будут решать, безопасно ли приходить в кинотеатры, – уверен Васясин. – Я всегда исхожу из позиции, что партнеры должны помогать друг другу и находить взаимовыгодные решения, поэтому даже в отсутствие контента кинотеатрам необходимо пойти навстречу торговым центрам и открываться. Сервисные услуги – кинотеатры, рестораны, детские развлекательные центры, фитнес-клубы – помогут торговым центрам вернуть аудиторию, которая в настоящее время привыкает к покупкам онлайн. Сейчас как раз то время, когда кинотеатрам и арендодателям нужно в очередной раз пересмотреть условия сотрудничества арендодателей и сервисных компаний, генерирующих трафик».

О закрытии «Горизонта»

«Ситуация тянулась давно и не связана напрямую с пандемией. Долгосрочный договор арены подходил к завершению, и сеть пришла к соглашению с собственниками о том, что досрочно покинет здание. Задолго до закрытия мы стали клонировать успешный опыт с арт-показами, лекциями, встречами с кинокритиками и раскручивали ЦДМ в данном направлении. Интересные мероприятия будут – хотя и на других площадках».

Будут ли еще закрытия

«Теоретически это возможно, поскольку мы в первую очередь бизнес. Мы должны быть партнерами с лендлордами, необходимо находить взаимовыгодные решения. Мне бы не хотелось закрывать площадки, и это было бы краткосрочное и недолговидное решение для арендодателей, так как кинотеатры генерируют трафик. Будучи коммерческими предприятиями, кинотеатры должны понимать, что вернут свои инвестиции, которые бывают от 300 млн рублей и выше. В нашей сети есть кинотеатры с инвестициями в 550 млн рублей. Если мы будем понимать, что в долгую не отбиваем затраты, а генерируем дополнительные убытки, то закрытие возможно. При названном уровне инвестиций кинотеатры окупаются за 7-10 лет. Именно поэтому сеть подписывает договора не менее, чем на 10 лет. На окупаемость влияет наличие в кинотеатрах технологий, а мы стремимся к тому, чтобы в каждом нашем кинотеатре была какая-то знаковая технология, и место открытия. В Москве срок окупаемости чуть длиннее, в регионах – чуть короче, что связано с условиями договоров на аренду».

О долгах

«Основной принцип финансистов – пока дают, бери. У сети есть долги, как и у каждого крупного предприятия, нацеленного на развитие, потому что собственных средств недостаточно, чтобы обеспечивать лидерство как с точки зрения технологий, так и с точки зрения количества площадок и скорости прироста. Мы не отказываемся от своих долгов. Бизнес не был рассчитан на такой перерыв в операционной деятельности, если бы не пандемия, то все бы платилось вовремя, в срок и в полном объеме – и Федору Бондарчуку не пришлось бы выступать по этому поводу. Я понимаю Федора Сергеевича, потому что, безусловно, у него есть собственные обязательства, связанные с заемными средствами. Мы нашли и продолжаем находить консенсус с дистрибьюторами по графику погашения. Если говорить о банке, то мы заключили с ним соглашение по реструктуризации долга и отсрочке платежей. Когда сроки выхода из режима самоизоляции станут яснее, тогда более четко будут понятны сроки, даты и суммы выплат всем контрагентам».

О снижении цены на билеты с открытием кинотеатров

«Средняя цена на билеты не растет на протяжении последних трех лет, колеблясь от 250 до 300 рублей. В долгосрочной перспективе мы не планируем ни увеличивать ее, ни снижать. Мы нашли баланс, поэтому хотелось бы его удержать на докризисном уровне. В краткосрочной перспективе средняя цена упадет, поскольку на снижение стоимости повлияет необходимость вернуть гостей в кинотеатры, а для этого нужно быть конкурентоспособнымы по цене с онлайн-кинотеатром. Второе, на момент старта у нас не будет достаточного количества новинок и мы будем вынуждены показывать старые релизы, которые справедливо предлагать не за полную стоимость».

О прогнозе на то, что не откроется 30% кинотеатров

«В это не хочется верить. Чем меньше будет кинотеатров, тем российский кинорынок будет менее привлекателен, тем меньше будет новинок. Здоровая конкуренция всегда хороша. В стране есть достаточно много отдельно стоящих кинотеатров, которые делают уникальные вещи и с душой подходят к делу, поэтому мне бы не хотелось, чтобы они закрывались».

О длинных рекламных блоках

«Мы пытаемся найти баланс, чтобы с одной стороны это не было раздражающим фактором, а с другой стороны – реклама приносит деньги. В том числе деньгами от рекламы мы компенсируем отсутствие роста цен на билеты. Рекламный блок составляет 24 минуты и состоит из коммерческой части, технической информации и блока для поддержания интереса к будущим релизам».

Насколько киносеть связана с онлайн-кинотеатром Okko

«Это две разные компании, которые объединены на уровне одного из акционеров, поэтому сотрудничество происходит как с любой другой компанией».

О будущем

«Мы нацелены на дальнейшее развитие. Мы по-прежнему хотим иметь тысячу залов в ближайшие 2-3 года, хотя, возможно, из-за периода простоя эти планы чуть перенесутся во времени. Сейчас в сети 76 кинотеатров на 643 зала. На конец года планируются открытие еще одного кинотеатра в ТРК «Щелковский» в Москве. Стратегия киносети базируется на трех направлениях. Необходимо показывать разнообразный контент – кино, киберспорт, спортивные трансляции. Мы развиваем различные технологии кинопоказа: в сети представлено наибольшее число залов IMAX в России, открыт зал ScreenX, достигнуто соглашение об открытии Dolby Cinema в нескольких залах по России. Мы практикуем персонализацию – разный подход к поклонникам определенных жанров».

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28.05.2020 Автор: Рая Башинская