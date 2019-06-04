Новости


Сеть «Кино Okko» приходит в Сочи

Она открывает многозальник на площадке, ранее занимаемой «Люксором»

Объединенная сетькинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино», которая теперь развивает бренд «Кино Okko», открыла свой первый объект в Сочи. Восьмизальный мультиплекс в ТРЦ «МореМолл» начал работу 1 июня, до этого площадка принадлежала сети «Люксор». Новый кинотеатр стал 76-м в составе объединенной киносети и ее первым проектом в городе Сочи. Таким образом, на сегодняшний день сеть стала оперировать 641 залом в 30 городах России.

Новый кинотеатр расположен на 5,3 тыс. кв. м. в густонаселенном районе курорта. Торгово-развлекательный центр «МореМолл» является крупнейшим в городе и является центром притяжения для жителей и туристов. Мультиплекс вместил восемь кинозалов на 1462 места, в том числе и зал премиального формата. Кинотеатр будет переоборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров объединенной сети.

«Объединенная киносеть расширяет географию своего присутствия и выходит на новый и перспективный для нас рынок Сочи, − рассказывает Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. − Это важно, как для укрепления лидерских позиций, так и для реализации стратегической задачи по расширению сети и увеличению доли в регионах. Мы рады тому, что любители кино в Сочи смогут оценить высокие стандарты технологического оснащения и качества обслуживания гостей в кинотеатрах нашей сети».

Реконструкция и ребрендинг будут проходить без остановки текущей деятельности кинотеатра, что позволит гостям торгово-развлекательного комплекса не пропустить главные блокбастеры этого лета. Как и во всех кинотеатрах объединенной сети, в новом мультиплексе будет действовать программа лояльности «Бонус», предоставляющая гостям кинотеатра возможность накапливать бонусные баллы и в дальнейшем использовать их для оплаты билетов и покупок в кинобарах, бронировать билеты и получать эксклюзивные дисконтные предложения.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

04.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Okko стал генеральным партнером Фестиваля уличного кино

«Сбербанк» стал совладельцем Rambler Group

Rambler Group запускает единый абонемент для Объединенной киносети и Okko

Елена Захарова стала директором по репертуарному планированию Объединенной киносети

Rambler Group откроет первый офлайн-кинотеатр под брендом Okko


Самое читаемое

Зрители поставили проекту 9,7 баллов из 10 возможных

«Чернобыль» занял первое место в рейтинге сериалов IMDb

Подробнее
«Домашние животные» против «Годзиллы»

Прогноз кассовых сборов в России на 30 мая – 2 июня

Подробнее
Речь идет о московском ТРЦ VEGAS на Каширском шоссе

КАРО открывает кинотеатр на месте бывшего «Люксора»

Подробнее
«Годзилла» уступила вторую строчку «Аладдину»

Предварительная касса уикенда: «Тайная жизнь домашних животных 2» не заметила конкурентов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 