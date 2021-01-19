Ярославская область будет привлекать кинематографистов

В проект «Кино России», который реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Фонда кино, вступила Ярославская область. Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в области развития теле - и кинопроизводства на территории региона было заключено между губернатором области Дмитрием Мироновым, председателем правления АПКиТ Сергеем Сельяновым и генеральным директором АСИ Чупшевой Светланой Витальевной. Его подписание состоялось 13 января 2021 года.

«У нас очень кинематографический регион: многие красивые места запечатлены в известных советских и российских кинолентах, и активный съемочный процесс продолжается. Мы заинтересованы в том, чтобы он развивался, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Киноиндустрия обеспечивает загрузку гостиниц, занятость наших актеров, дает работу малым предприятиям, повышает туристическую привлекательность территории. Все это способствует социально-экономическому развитию Ярославской области. Поэтому мы приняли предложение АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения вступить в проект «Кино России». Со своей стороны будем создавать комфортные условия для кинопроизводителей».

Соглашением предусмотрено создание кинокомиссии, которая по принципу одного окна будет оказывать кинокомпаниям помощь в организации и проведении съемок. Например, в получении разрешений, в подборе локаций, обеспечении безопасности. Для работы будут приглашены эксперты в сфере киноиндустрии, представители творческой общественности. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма «Ярославия».

«Ярославская область – одна из старейших территорий России, с богатым культурным наследием, – отметил Сергей Сельянов. − Мы рады, что здесь принято решение об учреждении Кинокомиссии, тем более, что кинематографисты любят местный природный ландшафт, а первая лента была снята еще на заре возникновения кино в России – в 1913 году».

«Съемки фильмов в регионах России не только расширяют географию красивых, редких и даже экзотических кинолокаций, но и оказывают положительный эффект на экономику регионов – помогают в привлечении туристов, создают новые рабочие места и, в целом, могут послужить инструментом инвестиционного роста региона», – считает глава АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, что ранее к проекту «Кино России» присоединились Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Ростовская, Вологодская, Псковская, Калужская области, Краснодарский край, Республика Карелия и Республика Адыгея. Таким образом, в рамках данного проекта Соглашение о сотрудничестве с АПКиТ и АСИ заключили уже 15 российских регионов.

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19.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ