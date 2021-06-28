KION и ВЦИОМ провели исследование об интимной жизни россиян

К премьере заключительной восьмой серии оригинального сериала онлайн-кинотеатра KION «Клиника счастья» с актрисой Дарьей Мороз, который рассказывает о природе секса, любви и отношений, ВЦИОМ по заказу «МТС Медиа» провел исследование об интимной жизни россиян. Россияне считают секс способом получить яркие эмоции и выразить свою любовь, и убеждены, что секс существует и после 50 лет.

Участников опроса попросили ответить на вопросы о месте в жизни семьи, работы, дружбы, религии, свободного времяпрепровождения и секса.

Абсолютное большинство россиян (90%) убеждены, что секс может быть после 50 лет (95% среди граждан 45-54 лет и 94% в возрасте 55+).

Для большинства россиян секс – это способ получить яркие эмоции и удовольствие (63%; 68% в Приволжском федеральном округе и только 56% в Дальневосточном федеральном округе). Более половины (53%, поровну среди женщин и мужчин) ответили, что секс – это способ выразить любовь, 41% назвали его физиологической потребностью (50% мужчин и 33% женщин), 14% рассматривают секс как супружескую обязанность, а для 4% опрошенных он неважен и неприятен.

Семья и дом важны для 98% опрошенных, свободное время и отдых — для 95%, дружба — для 92%, любовь — для 91%, работа — для 88%. Важное значение россияне придают происходящему в стране (81%), сексу (80%, не важен для 17%) и религии (54%).

Работа и карьера оказались для россиян важнее секса на 8% п.п. (88% против 80%). Женщины ценят дружеские отношения и карьеру выше секса (92% и 88% против 74% соответственно). Среди мужчин 88% считают секс важной частью жизни, однако наличие отдыха и развлечений для них еще важнее (96%). В возрастном разрезе больше всего ценят секс россияне 25-34 лет (88%) и 35-44 лет (86%), при этом для 35-44-летних происходящие в стране события настолько же важны. В возрастной категории 55+ лет секс важен для 61%. В территориальном разрезе наиболее важную роль секс играет в жизни жителей городов с населением от 500 тыс.чел. до 1 млн человек (86%). Среди всех федеральных округов, реже всего называли секс важным жители Северо-Кавказского федерального округа (76%).

Самым популярным ответом на вопрос о том, насколько регулярной должна быть интимная жизнь, стал вариант «несколько раз в неделю» (47%), при этом 1% заявили, что сексом не нужно заниматься вообще. В Центральном федеральном округе 41% жителей согласны с тем, что сексом необходимо заниматься несколько раз в неделю, в то время как в Северо-западном ФО так ответили 57%. Граждане в возрасте 55+ чаще считают, что им нужно заниматься один раз в неделю (42%), а 45-54-летние чаще отвечали, что несколько раз в неделю (43%).

Генеральный директор МТС Медиа (онлайн-кинотеатр KION), автор идеи и продюсер сериала «Клиника счастья» Игорь Мишин отмечает: «Современное развитие создало в обществе ситуацию, когда года сдвигаются. Меняется модель жизни зрелых людей, старость — уже не совсем уместное слово по отношению к людям 60-ти лет. Чаще всего употребляется термин «зрелость». Мы стали уделять тем вопросам, которые так или иначе поднимаются в этом сериале, большое внимание. Они стали частью нашего интереса, частью нашей жизни. Теглайн нашего сериала: «Этим надо заниматься». Понятно, что это относится к счастью: его надо строить так же, как и отношения. Безусловно, интимное здоровье является крайне важной составляющей гармоничных отношений».

В центре сюжета «Клиники счастья» Алена Липницкая (Дарья Мороз) – врач и создатель авторской методики, которая помогает людям, чьи проблемы со здоровьем и в отношениях ушли корнями в сексуальную дисгармонию. Однако героине самой придется столкнуться с проблемами в личной жизни: любимый муж на самом деле живет на две семьи, а родной сын крутит роман с учительницей. Рецепты, применяемые к своим пациентам, уже не срабатывают. Получится ли у Алены обнять весь мир и наладить свою личную жизнь? Главные роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако, Катрин Асси, Анна Антонова и другие звезды российского кино. Авторы идеи – Елена и Игорь Мишины, режиссер – Александр Кириенко, автор сценария – Татьяна Арцеулова.

Премьера финального эпизода сериала состоится 30 июня в онлайн-кинотеатре KION.

28.06.2021 Автор: Виолетта Палий