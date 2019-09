Обновилась предварительная программа «Кино Экспо»

Выставка-форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 20 сентября.

СПбМКФ и «Кино Экспо» в этом году пройдут в период с 16 по 20 сентября. Местом проведения мероприятий снова станет конгресс-центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 16 сентября состоятся мероприятия в рамках Cineposium 2019. 17 сентября программа мероприятий начинается в 09:30. 20 сентября форум и выставка работают в течение всего рабочего дня.

Официальными гостиницами мероприятий будут Hampton by Hilton Expoforum и Hilton St. Peterbsurg Expoforum (расположены в едином комплексе с конгресс-центром), «Park Inn by Radisson Пулковская» (10–15 мин. до «Экспофорума»). Бесплатные автобусные трансферы из аэропорта и обратно (время в пути – 5 минут), а также до станции метро «Московская» (время в пути – 10 минут) организуются гостиницами Hampton by Hilton Expoforum, Hilton St. Peterbsurg Expoforum и гостиницей «Park Inn Пулковская» (время в пути – 15 минут). По традиции для гостей, проживающих в официальных гостиницах форума и выставки, по брони «Кино Экспо» утром будут организованы автобусные трансферы к конгресс-центру «Экспофорум» и от конгресс-центра «Экспофорум» обратно в гостиницы вечером.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВАРИАНТ ОТ 06.09.2019):

16 сентября, понедельник:

13:00 – 20:30. Регистрация участников.

Стойка регистрации «Кино Экспо» («Экспофорум», Большой пассаж)

Для трансфера делегатов из гостиницы «Park Inn Пулковская» на регистрацию в «Экспофорум» 16 сентября автобусы «Кино Экспо» будут курсировать по маршруту «Park Inn Пулковская» – «Экспофорум» – «Park Inn Пулковская» с 16:00, каждые 30-35 минут. Последний рейс от «Park Inn Пулковская» в 20:00.

Деловая программа.

09:00 – 17:00. Тематический поток «Кино. ТВ. Digital» (зал Пресс-центра).

CINEPOSIUM 2019

17 сентября, вторник:

08:30 – 19:00. Регистрация участников.

Деловая программа.

Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)

Форум «ВедуКиноБизнес», сессия I. (Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал»).

− Используй технологии дохода (Владимир Петелин, Кирилл Щемелев, Евгений Рогозин);

− Открой кинотеатр без лишних вложений (Леонид Берсенев, Иван Романов, Сергей Сыров);

− + 5 000 000 рублей прибыли в год. Где скрыт потенциал роста? (Артем Чулочников);

− Кинотеатр: перезагрузка (Жанна Ильина);

− Смысл в прибыли. Креативный киноурбанизм, или кинотеатр, работающий за пределами кино (Стас Рогозин, Анастасия Колеватова).

Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)

Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220

11:45 – 13:00. Презентация фильмов.

12:00 – 12:45. Презентация Planeta Inform Film Distribution.

13:15 – 15:15. Презентация «Наше кино».

16:00 – 19:00. Презентация «Централ Партнершип».

19:15 – 21:00. Презентация «Централ Партнершип».

18 сентября, среда:

09:00 – 19:00. Регистрация участников.

Деловая программа.

Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)

09:00 − 11:30. Конференция «Бизнес кинотеатров»

Организаторы – «Кино Экспо», Ассоциация владельцев кинотеатров, компания «Невафильм

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)

12:00 – 14:00. Приветственное слово организаторов.

Открытое заседание российской секции SMPTE.

«Семейство стандартов SMPTE по иммерсивному звуку».

Актуальная дискуссия представителей компаний Dolby, Barco, дистрибьюторов и владельцев кинотеатров «Технологические и юридические вопросы взаимного использования технологий иммерсивного звука Dolby Atmos и Barco AuroMax в кинотеатрах».

Семинар «Невафильм».

15:00 – 15:15. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

15:30 – 16:00. Семинар «МД Технолоджи».

16:30 – 17:00. Презентация «Рамблер Групп».

17:15 – 17:45. Презентация Unipolar|MFT.

17:45 – 18:00. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»).

14:30 − 16:30. «Дни F&B: новые источники доходов для кинотеатров». Презентации: «Деловая Русь», «Техника Плюс», «Disney Еда», MARS и др.

Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)

Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220

12.00 – 14.30. Презентация «Каропрокат».

--:-- – --:--. Презентация «СБ Фильм».

--:-- – --:--. Презентация Megogo Distirbution.

--:-- – --:--. Презентация «Каро Премьер» и Warner Bros. Pictures.

19:00 − 19:15. Презентация фильмов.

19:15 − 19:30. Презентация фильмов.

19:30 − 21:00. Показ фильма от компании LOONAFILM.

19 сентября, четверг:

09:00 – 19:00. Регистрация участников.

Деловая программа.

Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)

Форум «ВедуКиноБизнес», сессия II. (Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал»).

− Обучи и заработай. Технология доходного персонала (Ксения Шебалина);

− Программное обеспечение работае, ты − зарабатываешь! (Екатерина Подчиненова, Артем Наумчак);

− Продающий сайт кинотеатра за пять минут (Владимир Голдин);

− Культур-аналитика. Знание = деньги (Артур Мальцев, Екатерина Неменко);

− Увеличь доход. Букинг и маркетинг в одной связке (Ксения Иванова, Андрей Колесниченко).

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)

12:00 – 12:30. Семинар Dolby.

12:30 – 12:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

13:15 – 13:45. Презентация ТОП Синема /LW Loudspeakers/Trinnov Audio.

14:00 – 14:30. Презентация «Азия Синема».

14:30 – 14:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

15:15 – 16:00. Презентация технологий для кинотеатров от «Рамблер/кассы» и «Киноплан».

16:00 – 16:15. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

16:15 – 16:45. Семинар OSRAM.

16:45 – 17:00. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»)

Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)

Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220

Деловая программа.

13:30 − 16:00. Тематический поток «Кино / ТВ / Digital». (Конференц-зал D3)

Конференция «Digital Media – аудиовизуальный контент в единой цифровой среде: от ТВ и ОТТ-медиа до кинотеатров и мобильных устройств. Дистрибуция и доставка, маркетинг, монетизация»

1. Дискуссионная сессия. ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Почему все создают свои онлайн сервисы, есть ли предел монетизации цифрового контента и станут ли развлечения основой доходов в будущем?

Предварительные темы для обсуждения:

ЛИДЕРЫ. Кто сможет обогнать конкурентов в мире цифровых медиа и что для этого нужно, кроме контента и стриминговой платформы.

КОНТЕНТ. Почему крупные игроки стремятся создавать собственный контент? Как перепаковать и несколько раз продать контент для разных медиа сред?

СТРИМИНГ. Почему мейджоры развивают стриминговые сервисы, включая мобильные, отбирая аудиторию от традиционных ТВ каналов. К чему приведет технологическая конкуренция?

SVOD. Это сладкое слово подписка. Почему рекламная модель не позволяет устойчиво развиваться.

ПАРТНЕРСТВО. Как стать агрегатором для гигантов типа Apple и Google и можно ли заработать на дистрибуции их контента?

ПИРАТЫ. Привела ли борьба с пиратами в Интернете к росту доходов правообладателей?

ОTT. Нужно ли российским ОТТ сервисам создавать оригинальный контент и есть ли перспективы у контента, созданного специально для интернет аудитории?

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИДЕО. Куда двигается рынок Digital entertainment и какие доходы он может принести медиакомпаниям?

2. Дискуссионная сессия. ДОСТАНЬ МЕНЯ НЕЖНО. Как digital-технологии помогают продвигать контент и зарабатывать на зрителе в онлайн и офлайн среде.

Предварительные темы для обсуждения:

ДАННЫЕ. Как платформам собрать данные о потреблении и обеспечить прозрачность данных продаж контента.

СИНЕРГИЯ. Как интегрировать и сегментировать онлайн- и офлайн- аудиторию и почему всеядность медиахолдингов может стать ключевым фактором успеха в digital-среде.

ПРОДВИЖЕНИЕ. Как медиасреда помогает заработать брендам через тотальное присутствие.

ПЛАТФОРМЫ. Как цифровые платформы монетизируют digital-контент за счет анализа и формирования лояльной аудитории.

РЫНОК. Тенденции спроса, изменение структуры платящей аудитории, окна возможностей, рост PayTV и SVOD.

РЕКЛАМА. Как взаимодействовать с рекламодателями на digital-площадках – в эфире, соцсетях, в Интернете и на экранах кинотеатров?

ИНТЕРНЕТ. Позволит ли интеграция производства и дистрибуции, ТВ- и Интернет-медиа активнее развивать платные модели потребления и лучше монетизировать Интернет-вещание?

Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)

Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220

12:00 − 13:30. Презентация компании «Вольга».

--:-- – --:--. Презентации Sony Pictures, Walt Disney Studios, 20th Century Fox.

--:--. Прием для представителей контент-индустрии в гостинице Hilton St. Petersburg Expoforum. (Организаторы: Санкт-Петербургский международный Контент Форум, «Кино Экспо», Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, 20th Century Fox)

20 сентября, пятница:

09:00 – 15:00. Регистрация участников.

Деловая программа.

Работа выставки и Университета «Кино Экспо».

Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)

12:00 – 12:30. Презентация Unipolar/MFT.

12:30 – 12:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

14:00 – 14:30. Семинар Ticket Soft.

14:30 – 14:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

15:30 – 15:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.

Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»).

Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)

Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220

11:00 − 13:30. Презентация компании «Кинолэнд» и показ фильма ДИКАЯ ЛИГА.

14:00 − 16:45. Показ фильма и презентация от компании «Экспонента фильм».

17:00 − 19:45. Российская гала-премьера полнометражного документального фильма АНДРЕЙ − ГОЛОС ВИНА (Andre − the Voice of Wine) о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве. Фильм представят: режиссер Марк Челищев.

19:45 – 21:30. Дегустация калифорнийских и российских вин, а также вин других стран.

Программа будет обновляться и дополняться. Следите за изменениями на сайтах «КиноЭкспо» и БК.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

06.09.2019 Автор: БК