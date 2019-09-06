Обновилась предварительная программа «Кино Экспо»

СПбМКФ и «Кино Экспо» в этом году пройдут в период с 16 по 20 сентября. Местом проведения мероприятий снова станет конгресс-центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 16 сентября состоятся мероприятия в рамках Cineposium 2019. 17 сентября программа мероприятий начинается в 09:30. 20 сентября форум и выставка работают в течение всего рабочего дня.
Официальными гостиницами мероприятий будут Hampton by Hilton Expoforum и Hilton St. Peterbsurg Expoforum (расположены в едином комплексе с конгресс-центром), «Park Inn by Radisson Пулковская» (10–15 мин. до «Экспофорума»). Бесплатные автобусные трансферы из аэропорта и обратно (время в пути – 5 минут), а также до станции метро «Московская» (время в пути – 10 минут) организуются гостиницами Hampton by Hilton Expoforum, Hilton St. Peterbsurg Expoforum и гостиницей «Park Inn Пулковская» (время в пути – 15 минут). По традиции для гостей, проживающих в официальных гостиницах форума и выставки, по брони «Кино Экспо» утром будут организованы автобусные трансферы к конгресс-центру «Экспофорум» и от конгресс-центра «Экспофорум» обратно в гостиницы вечером.
16 сентября, понедельник:
13:00 – 20:30. Регистрация участников.
Стойка регистрации «Кино Экспо» («Экспофорум», Большой пассаж)
Для трансфера делегатов из гостиницы «Park Inn Пулковская» на регистрацию в «Экспофорум» 16 сентября автобусы «Кино Экспо» будут курсировать по маршруту «Park Inn Пулковская» – «Экспофорум» – «Park Inn Пулковская» с 16:00, каждые 30-35 минут. Последний рейс от «Park Inn Пулковская» в 20:00.
Деловая программа.
09:00 – 17:00. Тематический поток «Кино. ТВ. Digital» (зал Пресс-центра).
CINEPOSIUM 2019
17 сентября, вторник:
08:30 – 19:00. Регистрация участников.
Деловая программа.
Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)
Форум «ВедуКиноБизнес», сессия I. (Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал»).
− Используй технологии дохода (Владимир Петелин, Кирилл Щемелев, Евгений Рогозин);
− Открой кинотеатр без лишних вложений (Леонид Берсенев, Иван Романов, Сергей Сыров);
− + 5 000 000 рублей прибыли в год. Где скрыт потенциал роста? (Артем Чулочников);
− Кинотеатр: перезагрузка (Жанна Ильина);
− Смысл в прибыли. Креативный киноурбанизм, или кинотеатр, работающий за пределами кино (Стас Рогозин, Анастасия Колеватова).
Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)
Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220
11:45 – 13:00. Презентация фильмов.
12:00 – 12:45. Презентация Planeta Inform Film Distribution.
13:15 – 15:15. Презентация «Наше кино».
16:00 – 19:00. Презентация «Централ Партнершип».
19:15 – 21:00. Презентация «Централ Партнершип».
18 сентября, среда:
09:00 – 19:00. Регистрация участников.
Деловая программа.
Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)
09:00 − 11:30. Конференция «Бизнес кинотеатров»
Организаторы – «Кино Экспо», Ассоциация владельцев кинотеатров, компания «Невафильм
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».
Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)
12:00 – 14:00. Приветственное слово организаторов.
15:00 – 15:15. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
15:30 – 16:00. Семинар «МД Технолоджи».
16:30 – 17:00. Презентация «Рамблер Групп».
17:15 – 17:45. Презентация Unipolar|MFT.
17:45 – 18:00. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»).
14:30 − 16:30. «Дни F&B: новые источники доходов для кинотеатров». Презентации: «Деловая Русь», «Техника Плюс», «Disney Еда», MARS и др.
Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)
Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220
12.00 – 14.30. Презентация «Каропрокат».
--:-- – --:--. Презентация «СБ Фильм».
--:-- – --:--. Презентация Megogo Distirbution.
--:-- – --:--. Презентация «Каро Премьер» и Warner Bros. Pictures.
19:00 − 19:15. Презентация фильмов.
19:15 − 19:30. Презентация фильмов.
19:30 − 21:00. Показ фильма от компании LOONAFILM.
19 сентября, четверг:
09:00 – 19:00. Регистрация участников.
Деловая программа.
Тематический поток «Кинотеатры». (Конференц-зал D3)
Форум «ВедуКиноБизнес», сессия II. (Организатор – сеть кинотеатров «Премьер Зал»).
− Обучи и заработай. Технология доходного персонала (Ксения Шебалина);
− Программное обеспечение работае, ты − зарабатываешь! (Екатерина Подчиненова, Артем Наумчак);
− Продающий сайт кинотеатра за пять минут (Владимир Голдин);
− Культур-аналитика. Знание = деньги (Артур Мальцев, Екатерина Неменко);
− Увеличь доход. Букинг и маркетинг в одной связке (Ксения Иванова, Андрей Колесниченко).
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».
Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)
12:00 – 12:30. Семинар Dolby.
12:30 – 12:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
13:15 – 13:45. Презентация ТОП Синема /LW Loudspeakers/Trinnov Audio.
14:00 – 14:30. Презентация «Азия Синема».
14:30 – 14:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
15:15 – 16:00. Презентация технологий для кинотеатров от «Рамблер/кассы» и «Киноплан».
16:00 – 16:15. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
16:15 – 16:45. Семинар OSRAM.
16:45 – 17:00. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»)
Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)
Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220
Деловая программа.
13:30 − 16:00. Тематический поток «Кино / ТВ / Digital». (Конференц-зал D3)
Конференция «Digital Media – аудиовизуальный контент в единой цифровой среде: от ТВ и ОТТ-медиа до кинотеатров и мобильных устройств. Дистрибуция и доставка, маркетинг, монетизация»
1. Дискуссионная сессия. ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Почему все создают свои онлайн сервисы, есть ли предел монетизации цифрового контента и станут ли развлечения основой доходов в будущем?
Предварительные темы для обсуждения:
2. Дискуссионная сессия. ДОСТАНЬ МЕНЯ НЕЖНО. Как digital-технологии помогают продвигать контент и зарабатывать на зрителе в онлайн и офлайн среде.
Предварительные темы для обсуждения:
Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)
Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220
12:00 − 13:30. Презентация компании «Вольга».
--:-- – --:--. Презентации Sony Pictures, Walt Disney Studios, 20th Century Fox.
--:--. Прием для представителей контент-индустрии в гостинице Hilton St. Petersburg Expoforum. (Организаторы: Санкт-Петербургский международный Контент Форум, «Кино Экспо», Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, 20th Century Fox)
20 сентября, пятница:
09:00 – 15:00. Регистрация участников.
Деловая программа.
Работа выставки и Университета «Кино Экспо».
Университет «Кино Экспо». Кинозал на выставке. (Расписание предварительное!)
12:00 – 12:30. Презентация Unipolar/MFT.
12:30 – 12:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
14:00 – 14:30. Семинар Ticket Soft.
14:30 – 14:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
15:30 – 15:45. Демонстрация нового лазерного проектора Christie RealLaser CP4330-RGB.
Мастер-классы. (Стенды компаний «Деловая Русь» и «Техника Плюс»).
Презентации. (Кинозал. Вход в кинозал – E3, выходы Е2 и Е1. Выход Е1 – с верхних рядов, на втором этаже)
Показы осуществляются проектором Сhristie с использованием сервера Dolby и экрана Harkness Screens Clarus 220
11:00 − 13:30. Презентация компании «Кинолэнд» и показ фильма ДИКАЯ ЛИГА.
14:00 − 16:45. Показ фильма и презентация от компании «Экспонента фильм».
17:00 − 19:45. Российская гала-премьера полнометражного документального фильма АНДРЕЙ − ГОЛОС ВИНА (Andre − the Voice of Wine) о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве. Фильм представят: режиссер Марк Челищев.
19:45 – 21:30. Дегустация калифорнийских и российских вин, а также вин других стран.
Программа будет обновляться и дополняться. Следите за изменениями на сайтах «КиноЭкспо» и БК.
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