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Дистрибьюторы подали к «Киномаксу» два иска на общую сумму более 84 млн рублей

В суд обратились WDSSPR и Sony

Две прокатные структуры подали иск к АО «Киномакс», управляющему кинотеатрами одноименной сети. Об этом свидетельствуют данные базы Арбитражного суда города Москвы. В суд на киносеть подали компании «Уолт Дисней Студиоc Сони Пикчерс Релизинг» (WDSSPR) и «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» (SPPR). Иски зарегистрированы в базе суда 13 августа.

Дистрибьюторские компании требуют от «Киномакса» в общей сложности 84,3 млн рублей: иск WDSSPR − на сумму почти 31 млн рублей, иск SPPR − более, чем на 53,3 млн рублей. Детали не публикуются, однако очевидно, что дело касается задолженности сети по прокату фильмов компаний. 

Напомним, ранее стало известно о том, что крупные киносети не платят по прокатным долгам дистрибьюторам с конца 2019 года. В частности, продюсеры фильмов ВТОРЖЕНИЕ и ЛЕД 2 жаловались, что своих долей с проката в полной мере так и не получили. Дистрибуцией обеих картин в кинотеатрах занимались WDSSPR и SPPR.

В начале июля компания «Централ Партнершип» подала иск к сети «Синема Парк», требуя возмещения долга по кинопрокатной плате в 194 млн рублей. Заседание по иску назначено на 1 сентября.

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14.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Арбитражный суд Москвы

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