Еще один дистрибьютор подал в суд на сеть «Киномакс»

Еще один крупный дистрибьютор подал иск к «Киномаксу» − третьей во величине киносети России. Информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Речь идет о компании «Централ Партнершип», ее иск зарегистрирован в понедельник, 17 августа. Детали заявления не раскрываются, однако указано, что дистрибьютор требует с киносети около 87,9 млн рублей.

Ранее представители ЦПШ заявляли, что крупные российские сети задолжали компании за показы ее проектов, выходивших в декабре, на Новый год и первые месяцы 2020 года. В начале июля «Централ Партнершип» подала иск к сети «Синема Парк», требуя возмещения долга по кинопрокатной плате в 194 млн рублей. Заседание по иску назначено на 1 сентября.

13 августа в суд на «Киномакс» также подали компании «Уолт Дисней Студиоc Сони Пикчерс Релизинг» (WDSSPR) и «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» (SPPR). Эти дистрибьюторы требуют с киносети в общей сложности 84,3 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

19.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Арбитражного суда Москвы