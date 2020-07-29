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«Кинопоиск HD» рассказал о новинках августа

Онлайн-кинотеатр снова приготовил эксклюзивы подписки

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» представил обширный список проектов, которые станут доступны для его пользователей в августе. Список включает контент доступный по подписке, а также фильмы и сериалы, которые появятся за дополнительную плату. Кроме того, некоторые релизы перейдут в подписку. 

С 30 июля: мультсериал «Маша и Медведь (5 сезон).

Пятый сезон популярного мультсериала от анимационной студии Animaccord будет доступен только на «КиноПоиск HD» и в разрешении 4K. 30 июля будут доступны сразу две новые серии, в дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в месяц. Всего запланировано 26 серий. Проект будет доступен по подписке.

С 30 июля: мультсериал «Песенки для малышей» (1 сезон).

Одновременно с запуском нового сезона «Маши и Медведя» на «КиноПоиск HD» выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord. Его главным героем тоже станет Маша: в каждой серии она исполнит легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.30 июля будут доступны сразу 5 серий, в дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в месяц. Всего запланировано 13 серий. Проект будет доступен по подписке.

С 1 августа: Коллекция Ларса фон Триера.

Практически полная фильмография культового датского режиссера Ларса фон Триера, собранная в одном месте. Среди новинок, которые ранее не были доступны на «КиноПоиск HD», ранние картины Триера: ЕВРОПА, ИДИОТЫ, МАНДЕРЛЕЙ, РАССЕКАЯ ВОЛНЫ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС, ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ и ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Коллекция Ларса фон Триера будет доступна по подписке.

С 1 по 14 августа: Beat Film Festival 

В онлайн-кинотеатре будут представлены почти все фильмы из программы киносмотра, включая ленты о главном уличном художнике планеты («В погоне за Бэнкси»), яхтсменке Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты («Мэйден»), эволюции голливудского саунд-дизайна («По волнам: Искусство звука в кино») и картине о легендарном фотографе Марте Купере, чью книгу о первых граффити Нью-Йорка «Subway Art» называют «Библией стрит-арта» («Марта Купер: история о граффити»). Просмотр станет возможен за дополнительную плату. 

С 5 августа: полнометражный мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Продолжение анимационных приключений белого медведя Норма и его друзей в полнометражном формате. В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Все указывает на то, что аварию подстроил его коварный напарник, чтобы похитить нефритовую статуэтку китайского божества. В этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки. Мультфильм будет доступен по подписке.

С 6 по 30 августа: коллекция Хаяо Миядзаки. 

Полное собрание фильмов всемирно известного японского аниматора и студии Ghibli. С 6 августа можно будет увидеть такие хиты, как ХОДЯЧИЙ ЗАМОК, НЕВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ, МОЙ СОСЕД ТОТОРО, ПОРКО РОССО, ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ, ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ, УЧЕНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. С 30 августа станут доступны оскаровские номинанты СКАЗАНИЕ О ПРИНЦЕССЕ КАГУЯ и ВОСПОМИНАНИЯ О МАРНИ, а также документальный проект «Царство грез и безумия», в котором Миядзаки рассказывает о работе над фильмом ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ и жизни внутри Ghibli. Все проекты коллекции будут доступны за дополнительную плату.

С 14 августа: СКУБИ-ДУ (Scoob!). 

Новый полнометражный анимационный фильм Warner Bros., в котором впервые раскрывается тайна знакомства пса Скуби-ду и его хозяина, мальчика Шэгги. Однажды Шэгги находит бездомного щенка и решает дать ему довольно странную кличку – Скуби-ду. Это становится началом не только настоящей дружбы, но и множества удивительных событий. При поддержке школьников Дафны, Фредди и Вельмы приятели создают частное детективное агентство, мечтая помогать городским властям справляться с различными преступниками. Вскоре наступает момент, когда отважным сыщикам приходится столкнуться с реальной опасностью: Подлый Дик собирается выпустить на свободу Цербера, жуткую собаку-призрака, а отчаянная команда должна любой ценой остановить приближающийся апокалипсис. Мультфильм будет доступен по модели аренды.

С 16 августа: ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ ЛЮДИ (Last and First Men).

Первая и последняя режиссерская работа исландского композитора Йохана Йоханссона с Тильдой Суинтон в роли рассказчика. Минималистичный, но монументальный очерк о гибели цивилизации и переосмыслении всего человечества. В основу картины легла книга британского философа Олафа Стэплдона, получившая литературную премию «Хьюго» в области научной фантастики. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 17 по 23 августа: фестиваль короткометражных фильмов «Короче». 

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в этом году пройдет в онлайн-формате. Это будет восьмой смотр короткометражек со всей России − в предыдущие годы он проходил в конце августа в Калининграде. Фестиваль сохранит как основную конкурсную программу, так и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

В августе: фэнтези-комедия «Битые пиксели» (Dead Pixels), 1 сезон.

Эксклюзив онлайн-кинотеатра. Британский ситком про четверку друзей-геймеров, чей мир вращается вокруг онлайн-игры «Королевские свитки». Двадцатилетние Мэг (Алекса Дэйвис), Ники (Уилл Меррик), Рассел (Саргон Йельда) и Усман (Дэвид Мумени) пытаются стать чемпионами своих виртуальных судеб в мире троллей и паладинов. А ради прохождения нового уровня готовы разругаться с родными, сбежать со свидания, забить на работу. «Битые пиксели» стал самым популярным комедийным сериалом на британском канале Е4 после «Переростков» и получил высокую оценку на IMDb − 7,3. Второй сезон выйдет уже осенью только на «КиноПоиск HD». А пока первый сезон сериала будет доступен по подписке.

В августе: ИСТОРИЯ ФАННИ ЛАЙ (Fanny Lye Deliver'd).

Исторический триллер британского режиссера Томаса Клэ про английскую революцию XVII века. Фанни и Джон Лай живут в пуританской строгости с маленьким сыном Артуром на отдаленной ферме неподалеку от Шропшира. Однажды к ним за помощью обращается молодая пара незнакомцев − их преследует безжалостный шериф по делу об оргиях в округе. Мрачная история приобретает новый оборот, когда Фанни пробует иначе взглянуть на собственный токсичный брак и открыть для себя мир новых возможностей. Фильм будет доступен по подписке.

В августе: сериал «Молокососы» (Skins). 

Культовый британский проект, ставший ориентиром для всех подростковых сериалов 2000-х. В центре сюжета – взрослеющие дети, которые бросают вызов сознательному миру и устраивают одиозные вечеринки с наркотиками и сексом. За семь сезонов в сериале успели сняться более 460 актеров, среди которых Николас Холт, Дев Патель, Кая Скоделарио, Джек О’Коннелл, Дакота Блю Ричардс, Люк Паскуалино, Дэниэл Калуя и Джозеф Демпси. Сериал будет доступен за дополнительную плату.

Кроме того за отдельную плату будут доступны:

  • хоррор НЯНЯ (The Turning) и драма УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС МЭЙ (The Children Act) − оба с 3 августа.
  • лента НА БЕРЕГУ (On Cheasil Beach) − с 6 августа.
  • триллер ОХОТА (The Hunt) − с 10 августа. 
  • хоррор ПРИЗРАКИ (The Haunted) − с 13 августа.
  • боевик ЗАЩИТНИК (The Whole Truth) − с 20 августа.
  • триллер КОМНАТА (Room) − с 24 августа.
  • французская комедия #ЯЗДЕСЬ − с 27 августа.
  • фантастический триллер СКВОЗЬ СНЕГ (Snowpiercer) − с 28 августа.

А также сериалы «Последнее королевство» и «Убийство на пляже». 

В подписку переходят: фильм ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (с 3 августа), хоррор Z (с 5 августа), мультфильм ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО (с 7 августа), документальный мини-сериал «Соня Суперфрау» (с 8 августа), российский боевик ШУГАРЛЕЙ (с 11 августа), боевик с Брюсом Уиллисом ПЕРВОЕ УБИЙСТВО (с 12 августа), мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (с 14 августа), фильм FORD ПРОТИВ FERRARI (с 17 августа) и мюзикл КОШКИ (в августе).

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29.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Кинопоиск»

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