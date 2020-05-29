«Кинопоиск HD» представил большой список новинок июня

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» рассказал о проектах, которые появятся в сервисе в июне. Это новые фильмы и сериалы, в том числе собственного производства. Какие-то проекты будут доступны по подписке, какие-то за отдельную плату.

Главной премьерой месяца для сервиса станет оригинальный сериал «Водоворот». Он появится 27 июня и будет доступен только в подписке. По сюжету, в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом − водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых − тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами. Сериал «Водоворот»

С 1 июня: анимэ ДИТЯ ПОГОДЫ.

Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе, а она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она − всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда. Фильм Макото Синкая, которого в Японии называют «новым Миядзаки», стал самым кассовым аниме 2019 года в России и был выдвинут на «Оскар- 2020» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм будет доступен в подписке только на «КиноПоиск HD».

С 5 июня: сериал «Алекс Райдер» (1 сезон).

Мировая премьера. Сериал, основанный на серии книг британского писателя Энтони Горовица. Жизнь обычного подростка Алекса Райдера меняется, когда он узнает, что его дядя погиб и был английским шпионом, а вовсе не просто богатым бизнесменом. Алекс идет по стопам дяди, начинает работать в засекреченном отделении спецслужбы МИ-6, в удаленном пансионате во Французских Альпах. Пансионат специализируется на работе с детьми богатых и знаменитых клиентов, которых необходимо наставить на путь истинный. Вскоре Алексу становится ясно, что учащиеся пансионата являются лишь пешками в планах загадочного доктора Грайфа. Сериал будет доступен только в подписке.

С 12 июня: триллер «Голова» (The Head, 1 сезон).

Мировая премьера. Новый сериал от режиссера «Причала» Хорхе С. Дорадо и сценаристов ОККУПАНТА Давида и Алекса Пастора. События разворачиваются на международной антарктической исследовательской станции. Во время длительной полярной ночи ученым из разных стран предстоит столкнуться не только с культурными различиями, но и с неким неведомым ужасом. Сериал будет доступен в подписке.

С 13 июня: анимационная комедия КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ.

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. Однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть − превращаешься в классическую красавицу-принцессу. Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота. Фильм будет доступен в подписке.

С 21 июня: сериал «Йеллоустоун» (3 сезон).

Мировая премьера. Продолжение полюбившейся зрителям по всему миру истории о ранчо семьи Даттон шоураннера Тейлора Шеридана с Кевином Костнером в главной роли. Йеллоустон − первый в мире национальный парк, одно из самых посещаемых мест в США. Но здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы. Семья Даттон владеет огромным ранчо, сопредельным с территорией парка. На их землю претендует и сам парк, и индейская резервация, и жадные застройщики. В новом сезоне они продолжат бороться со всеми недоброжелателями, чтобы сохранить свою территорию. Третий сезон сериала, как и предыдущие, будет доступен только в подписке.

С 26 июня: сериал «Роковой патруль» (Doom Patrol, 2 сезон).

Мировая премьера. Сериал основан на комиксах DC об одноименной команде супергероев, каждый из которых когда-то пережил тяжелую травму, наделившую их сверхспособностями. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего − сумасшедший ученый. Самые странные супергерои-неудачники во втором сезоне саги продолжат искать новый смысл жизни и воевать за спасение мира. Второй сезон сериала, как и предыдущий, будет доступен только в подписке.

В июне: сериал «Старгёрл» (Stargirl).

Сериал по мотивам комиксов DC. Молодая американка Кортни Уитмор случайно узнает, что ее отчим был помощником супергероя. Сама же она по неизвестным пока причинам может пользоваться сверхоружием одного из таких супергероев, ушедшего из жизни. И теперь спасение мира на ней − Старгёрл. Героиня загорается идеей создания собственной команды, «Общества справедливости Америки». Сериал будет доступен только в подписке.

В июне: сериал «Куртизанки» (Harlots,1-3 сезоны).

История разворачиваются в Англии середины XVIII столетия, когда каждая пятая британка была вынуждена стать девушкой легкого поведения. Маргарет Уэллс − владелица борделя, обслуживающего клиентов самых разных слоев. Однако конкуренция в этом деле высока, и желающих закрыть притон Маргарет предостаточно. Три сезона сериала будут доступны только в подписке.

В июне: комедийный сериал «Отфутболенные» (The First Team, 1 сезон).

Мировая премьера. Новый сериал BBC от создателей «Переростков» Дэймона Бисли и Иэна Морриса − история о приключениях трех молодых футболистов вымышленного клуба Премьер-Лиги, которые вынуждены мириться со своим переменчивым менеджером, эксцентричным президентом клуба и бесполезным тренером. Они профессионально забивают голы, но когда дело доходит до повседневных проблем, им приходится нелегко. Все серии будут доступны сразу и только в подписке.

В июне: комедийный хоррор-сериал «Зомболодка!» (Zomboat!, 1 сезон).

Спасаясь во время зомби-апокалипсиса в Бирмингеме, сестры Кэт и Джо оказываются на лодке Гранд-Юнион вместе со случайными попутчиками Санни и Амаром. Во время своего плавания герои понимают, что от обычной жизни невозможно сбежать даже во время нападения зомби. Сериал будет доступен только в подписке.

В июне: комедийный сериал «Без гроша» (Brassic, 1 и 2 сезоны).

Британский проект с рейтингом 8,2 на IMDb рассказывает о жизни Винни и его друзей в вымышленном городке на севере Англии. Винни и Дилан неразлучны со школы. Когда подруга Дилана в поисках лучшей жизни хочет переехать, Дилан должен принять самое трудное решение в своей жизни. Первый и второй сезоны сериала будут доступны только в подписке.

В июне: драматический мини-сериал The Virtues (1 сезон).

Впав в отчаяние после отъезда сына вместе с бывшей женой в Австралию, Джозеф отправляется в Ирландию, чтобы разыскать свою родственницу Анну. Герой не видел ее более тридцати лет. Темное прошлое, которое Джозеф всю жизнь пытался забыть, накрывает его с новой силой. Британский мини-сериал от режиссера и сценариста Шэйна Медоуза («Это − Англия») со Стивеном Грэмом в главной роли. Проект будет доступен только в подписке.

В июне: «Агенты Щ.И.Т.» (Agents of S.H.I.E.L.D., 7 сезон)

Заключительный сезон супергеройского сериала, действие которого разворачивается после событий фильма МСТИТЕЛИ. Агент Фил Колсон возвращается в правоохранительную организацию под названием Щ.И.Т., собрав небольшую команду профессионалов, и начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными. Седьмой сезон сериала, как и предыдущие, будет доступен в подписке.



Также в июне в подписке станут доступны:

детективный сериал «Мост» (Bron/Broen, 4 сезона),

драматический сериал 2018 года «Ярмарка тщеславия» (Vanity Fair, 1 сезон),

легендарные сериалы «Мисс Марпл Агаты Кристи» (Agatha Christie's Marple, 6 сезонов) и «Пуаро» (Poirot, 13 сезонов),

драма «Танцы на грани (Dancing on the Edge, 1 сезон),

костюмная драма «Полдарк» (Poldark, 5 сезонов),

криминальная драма «Шетланд» (Shetland, 4 сезона).

За отдельную плату в магазине онлайн-кинотеатра появятся: детективный триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (с 29 мая), триллер ПРИДИ КО МНЕ (с 1 июня), триллер УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ (с 4 июня), триллер РИТМ-СЕКЦИЯ (11 июня), боевик СНАЙПЕР: ФИНАЛ УБИЙЦЫ (с 15 июня), комедия ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ (с 25 июня) и проект ЛЕГЕНДА О ПРИЗРАЧНОМ КИНЖАЛЕ (с 30 июня). Кроме того, по той же модели в июне станет доступен сериал «Телохранитель» (Bodyguard).

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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск