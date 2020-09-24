«КиноПоиск HD» провел презентацию нового сезона

«КиноПоиск HD» представил прессе и профессиональной аудитории оригинальные проекты и эксклюзивные российские премьеры нового сезона. В сезоне 2020/2021 подписчиков «КиноПоиск HD» ожидает много самого разнообразного контента, в том числе ранее не анонсированные проекты.

Одна из громких новостей презентации: «КиноПоиск HD» объявил о запуске сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина — сейчас проект находится на стадии разработки. Знаменитого сыщика Эраста Фандорина ждут приключения в новых декорациях: свои расследования он будет вести не в XIX веке, а в современной альтернативной версии России, где по-прежнему царствует дом Романовых. Также было объявлено о специальном эпизоде сериала «Проект «Анна Николаевна» под названием «Спецоперация «Новый год» выйдет в декабре, это будет «нулевая» праздничная серия проекта. Действие эпизода будет разворачиваться накануне 2012 года.

Представленная линейка оригинальных сериалов была сегментирована по аудиториям, разработанным в «Яндексе». Первый сегмент - истории о тех, кто живёт по-соседству. Сюда входит сериал «Беспринципные».

Второй сегмент - драматические произведения, требующие серьезного вовлечения зрителя. Сюда войдет политический триллер «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева.

Следующий сегмент - искренние истории о неординарных и трогательных персонажах. Представитель этого кластера проектов - ситком «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой, вызывающий в памяти похожий сериал «Соединенные Штаты Тары». Здесь же - сериал «Я не шучу» со стендап-комиком Еленой Новиковой.

Отдельный сегмент создан для поклонников Романа Волобуева. Для них приготовили «Просто представь, что мы знаем» и второй сезон «Последнего министра». Съёмки последнего еще не начались.

Самый большой сегмент аудитории - люди, любящие «атмосферные» остросюжетные истории в духе Стивена Кинга и безумных проектов с Дэниелом Редклиффом. Для поклонников подобного контента приготовили сериал по сценарию Дмитрия Глуховского «Топи». Короткий метр «Сера», победивший на «Кинотавре» - как раз из вселенной «Топи». В этом же сегменте - проект «Пищеблок» по сценарию Алексея Иванова, съемки которого закончились в четверг, 24 сентября.

Также на презентации генеральный директор "Яндекс. Студии" Ольга Филипук объявила, что с начала года аудитория «Кинопоиска» выросла на 4,5 млн человек. В среднем пользователи «Кинопоиска» проводят за просмотром контента 19 часов в месяц - в два раза больше, чем год назад.

Все премьеры КиноПоиск HD:

«Просто представь, что мы знаем» — четыре серии нового сериала Романа Волобуева о редакции анонимного телеграм-канала уже доступны на КиноПоиск HD. В главных ролях — Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Анфиса Черных, Максим Виторган, Екатерина Вилкова.

Производство — «Среда».

Премьера — 24 сентября 2020.

«Беспринципные» — комедийный сериал по рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях, которые случаются с приличными, казалось бы, жителями Патриарших прудов. Режиссером выступил Роман Прыгунов, а главные роли сыграли Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова и другие.

Производство — «Медиаслово».

Премьера — 15 октября 2020.

«Настя, соберись!» — многосерийное драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли. Зрители заглянут во внутренний мир девушки и увидят, как пять совершенно разных внутренних «я» попытаются найти между собой общий язык и помочь Насте принять и полюбить себя такой, какая она есть.

Производство — «Друг Друга».

Премьера — ноябрь 2020.

«Я не шучу» — проект Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Главная героиня, Лена, живет в мегаполисе и ищет себя и любовь, лавируя между карьерой, воспитанием детей, общением с бывшими мужьями и свекровью. А еще она — стенд-ап комик, и может открыто говорить обо всем со сцены. Главную роль в сериале сыграла комик Елена Новикова.

Производство — «Свердловск».

Премьера — декабрь 2020.

Специальный эпизод сериала «Проект «Анна Николаевна» выйдет на КиноПоиск HD в новогодние каникулы. Зрители переместятся в недавнее прошлое и узнают, как полицейский-андроид Анна Николаевна в своей более ранней и не такой совершенной версии встретила Новый 2012 год — год конца света по календарю майя.

«Топи» — мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского. В центре сюжета — загадочная деревня Топи, тайну которой предстоит разгадать пятерым молодым москвичам. У каждого из них есть свои секреты, которые и погубят их в этом странном месте. Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев, а главные роли сыграли Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Софья Володчинская.

Производство — «RSS Production».

Премьера — январь 2020.

«Спойлер» — политический триллер по сценарию Сергея Минаева. Сериал расскажет о региональных выборах, где в помощь действующему губернатору области берут кандидата-«спойлера». Он должен перетянуть голоса конкурента, но не победить, — и исход этой большой политической игры непредсказуем. В главных ролях — Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов.

Производство — «Медиаслово».

Премьера — март 2021 года

Также весной 2021 года со вторыми сезонами вернутся первые оригинальные сериалы КиноПоиск HD «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр».

«Пищеблок» — экранизация одноименного романа Александра Иванова, о которой КиноПоиск рассказывает впервые. События сериала происходят в небольшом пионерском лагере на берегу Волги в разгар Олимпиады 1980 года. Выясняется, что в лагере полно вампиров, и именно они — самые правильные и ответственные ребята в смене. Пионер по имени Валерка решает избавить лагерь от нечисти, а на помощь ему приходит вожатый, чью возлюбленную тоже обратили в вампира. В главных ролях — Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин, Илья Коробко.

Производство — «Среда».

Премьера — лето 2021 года

Российские кинопремьеры нового сезона:

Вскоре после выхода в кинопрокат на КиноПоиск HD будут доступны ожидаемые кинопремьеры — хиты международных и российских кинофестивалей: показанная на Берлинском кинофестивале 2020 драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ; триумфатор «Кинотавра» и Венецианского кинофестиваля этого года — приключенческий фильм KITIBOY от режиссера Филиппа Юрьева; фильм открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» — драма Павла Лунгина ЭСАФ по одноименной семейной саге Меира Шалева; участник конкурсной программы ММКФ-2020 — триллер ГИПНОЗ Валерия Тодоровского. Кроме того, в 2021 году КиноПоиск выступит партнером в прокате экранизации комикса издательства Bubble МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР — сразу после кинопроката фильм смогут увидеть и подписчики КиноПоиск HD.

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24.09.2020 Автор: Александр Нечаев, Никита Никитин

Источник: КиноПоиск HD