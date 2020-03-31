Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о том, чем собрался радовать своих зрителей в течение апреля. Накануне на ресурсе стартовали пилотные эпизоды первых сериалов его собственного производства − комедии Романа Волобуева «Последний министр» и народной сай-фай комедии «Проект «Анна Николаевна» от режиссера «Интернов» Максима Пежемского. Однако, это далеко не все новинки, которые можно будет посмотреть на видеосервисе во время карантина.

Сервис расширил число сериалов, эксклюзивно доступных по подписке. Среди них:

С 30 марта: «Меломанка» (High Fidelity), 1 сезон, 10 серий.

Громкая премьера Hulu c рейтингом 7,5 на IMDb по мотивам одноименного романа Ника Хорнби и фильма ФАНАТИК Стивена Фрирза. Роб (Зои Кравиц) − хозяйка бруклинского магазина пластинок, фанатка музыки и поп-культуры. С их помощью она пытается пережить расставание с любимым человеком и разбирается с прошлыми отношениями, от которых окончательно так и не освободилась.

С 30 марта: «Первые ласточки», 1 сезон, 8 серий.

Хитовый украинский сериал о проблемах современных подростков и альтернатива популярному сериалу «13 причин почему». Ничего не предвещает беды, но для одиннадцатиклассников обычной городской школы этот день становится трагедией один из учеников решает расстаться с жизнь, причем очень странным образом. Следователь Ольга Макарова начинает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.

С 4 апреля: «Харли Квинн» (Harley Quinn), 2 сезон, 13 серий.

Продолжение дерзкого анимационного сериала про новую королеву преступного мира Готэма. Харли Квинн разорвала отношения с Джокером и продолжает свой путь на преступный Олимп.

С 17 апреля: Adult material, 1 сезон, 4 серии.

Новый проект режиссера сериалов «Темные начала» и «Траст» Доуна Шадфорта. Джолин − мать троих детей, успешная женщина и одна из самых известных британских порноактрис. Однажды на съемочной площадке она знакомится с 19-летней Эми, после встречи с которой ее жизнь изменится навсегда. Сериал Adult Material − необычный взгляд на индустрию развлечений для взрослых и ее влияние на массовую культуру.

В апреле: «Разрабы» (Devs), 1 сезон, 8 серий.

Проект от автора ИЗ МАШИНЫ и АННИГИЛЯЦИИ Алекса Гарленда. Главная героиня − компьютерный инженер Лили Чан. Она работает в передовой технологической компании Amaya в Сан-Франциско и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня и по совместительству коллеги по работе. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение.

Кроме того, по подписке будут доступны следующие фильмы:

С 26 марта: ПУШКИ АКИМБО (Guns Akimbo).

Боевик с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли новозеландского режиссера Джейсона Ли Хаудена. Майлз небезосновательно считает себя неудачником: девушка бросила, а сам он работает в заштатной конторе разработчиком мобильных игр. Единственная отдушина в жизни парня — интернет-троллинг. Каждый вечер он провоцирует кого-нибудь в сети и, хорошенько поругавшись, спокойно засыпает. Однажды Майлз хамит очередному незнакомцу на сайте, где транслируются жестокие игры на выживание, и вскоре, вычислив местоположение нашего диванного героя по IP, в его дом вламывается группа отморозков. Теперь к рукам Майлза приклеены два пистолета, а сам он выставлен на поединок с психопаткой по имени Никс — безжалостной чемпионкой этих подпольных игрищ.

С 31 марта: ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (The Gentlemen)

Один из самых кассовых фильмов последних месяцев от режиссера Гая Ричи с Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Генри Голдингом и Хью Грантом в главных ролях. Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Напомним, что бесплатный доступ к контенту «Кинопоиска» по подписке открыт до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. Активировать промокод можно по ссылке: https://clck.ru/MWXLh. Воспользоваться этим смогут и те, кто раньше оформлял подписку на пробный период, а потом не продлил ее.

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31.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск