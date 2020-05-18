«КиноПоиск HD» запустил специальный детский режим

18 мая в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» появился безопасный детский режим. Он стал доступен одновременно с премьерой нового сезона классических «Смешариков» в формате 2D. Теперь любой подписчик онлайн-кинотеатра сможет создать один или несколько детских профилей. Для этого нужно лишь указать имя ребенка и возрастные ограничения. В детском режиме на основе персональных рекомендаций формируется отдельная витрина с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими интересам ребенка.

В подписке «КиноПоиск HD» − тысячи детских фильмов и мультсериалов, − говорится в сообщении компании. В их числе: популярные зарубежные сериалы − «Леди Баг и Супер-Кот», «Свинка Пеппа», «Время Приключений» «Гравити Фоллз», коллекции мультфильмов Disney и Pixar, киносаги ГАРРИ ПОТТЕР, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, а также российские анимационные хиты ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, фильмы серий ТРИ БОГАТЫРЯ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК, сериалы для малышей − «Малышарики», «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Буба» и многие другие. Помимо фильмов и сериалов в детском режиме скоро также появятся аудиосказки и детские песни от «Яндекс.Музыки».

В день запуска детского режима на «КиноПоиск HD» эксклюзивно стали доступны четыре серии нового сезона классических «Смешариков» в 2D. В мае и июне выйдут еще восемь эпизодов, а осенью «Смешарики» вернутся с продолжением сезона.

На случай, если ребенок решит посмотреть разом все новые серии «Смешариков» и заодно прошлые сезоны, родители смогут мягко ограничить просмотр. Взрослому достаточно нажать кнопку в своем мобильном приложении, после чего Крош из «Смешариков» или другой любимый персонаж завершат просмотр.

Детский режим уже доступен для подписчиков «КиноПоиск HD» на телевизорах LG и Samsung, на сайте и в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск