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Сериал «КиноПоиск HD» «Беспринципные» получит продолжение

Проект продлили на второй и третий сезоны

Эксклюзивный сериал «КиноПоиск HD» «Беспринципные» по сатирическим рассказам Александра Цыпкина получит продолжение. 26 ноября, в день финала первого сезона «Беспринципных», онлайн-кинотеатр и компания «Медиаслово» объявили о продлении проекта на второй и третий сезоны. Сценарная группа вместе с Александром Цыпкиным уже приступила к работе над новыми эпизодами. 

Сразу после премьеры «Беспринципные» оказались в топе просмотров на «КиноПоиск HD» и весь ноябрь находятся в топ-5 сериалов онлайн-кинотеатра: вместе со вторым сезоном «Метода», последним сезоном фантастической саги «Сверхъестественное», анимационным сериалом «Обратная сторона Земли» и британской драмой «Только для взрослых».

«Беспринципные» − первый сериал по рассказам Александра Цыпкина с участием Павла Деревянко, Максима Виторгана, Ингеборги Дапкунайте, Оксаны Акиньшиной, Юрия Колокольникова, Николая Фоменко и других известных артистов. 

«После старта съемок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив. Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен... Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями, − говорит автор сценария «Беспринципных», писатель Александр Цыпкин. − С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!».

«Мы благодарны команде онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» за эффективное партнерство и надеемся, что зрители встретят следующих «Беспринципных» с такой же любовью», − генеральный продюсер сериала «Беспринципные» Данила Шарапов.

«Еще до запуска сериала мы видели, какой популярностью пользуются билеты на «БеспринцЫпные чтения» на Яндекс.Афише, − рассказывает директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. − И благодаря сериалу аудитория творчества Саши Цыпкина стала еще шире. За курьезными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах − реальная жизнь и узнаваемые характеры. В том, как Цыпкин относится к своим героям, столько любви и в то же время иронии, что тоже начинаешь симпатизировать и смеяться над ними, даже когда их поступки выходят за все мыслимые рамки приличий. Решение о продлении сериала на второй и третий сезоны мы с Даней Шараповым и Петей Ануровым из компании «Медиаслово» приняли еще до финала первого. С нетерпением ждем продолжения историй про Славика и других обитателей Патриарших прудов».

Сериал «Беспринципные» от компании «Медиаслово» стартовал на «КиноПоиск HD» эксклюзивно с 15 октября. В первом сезоне у него 8 серий по 50 минут.

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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